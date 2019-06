Premsa Comarcal reconeix la trajectòria del periodista figuerenc Jaume Guillamet

Més de 120 professionals de la comunicació d'arreu de Catalunya s'han reunit en la 37a Assemblea i 12a Convenció de la Premsa Comarcal i Local, organitzada anualment per l'ACPC. La trobada, celebrada a La Jonquera, ha acollit els representants de les 140 capçaleres que aplega l'entitat per escollir la nova junta directiva, fer balanç del 2018, premiar els mitjans més destacats de l'any i debatre els reptes de la professió. Entre els guardonats hi ha hagut el periodista i professor figuerenc Jaume Guillamet.

Durant la jornada, celebrada amb el suport del setmanari Hora Nova i el diari digital Infojonquera, l'ACPC ha subratllat la bona salut dels mitjans associats i ha anunciat que el 2018 es va tancar amb un augment dels ingressos per publicitat, més notori en els mitjans en paper que en els digitals.

En el marc de la convenció, també s'ha escollit la nova junta directiva de l'ACPC per als propers quatre anys. L'editor d'El Vallenc, Francesc Fàbregas, ha revalidat la seva presidència i ha remarcat, en el seu parlament, l'"orgull" de les capçaleres dels mitjans comarcals envers la consolidació d'uns models de negoci "que han superat la crisi amb nota".

La resta de la junta directiva està formada per Joaquim Rambla, de 'L'Ebre'; Miquel Macià, de 'Naciódigital.cat'; Òscar Cabana, de 'La Comarca d'Olot'; Francesc Florensa, de 'SomGarrigues'; Montse Dalmau, d''Avenç Palau d'Anglesola'; Carme Paltor, de '777 Comunica'; Joan Carles Codolà de 'Llumiguia'; Anna Albareda de 'La Segarra'; Núria Piera de 'La Portada', i Josep Maria Rué d''El Cérvol'.

A part, també s'ha escollit la seu de la propera convenció i assemblea, que serà Tàrrega, a proposta del setmanari 'Nova Tàrrega'.



Els premis

Durant la convenció organitzada per l'ACPC, s'han lliurat premis a les millors portades de l'any al Setmanari de l'Ebre i a L'Estrip, així com a l'Erol en la categoria de revistes bimestrals i trimestrals. A part, VeuAnoia.cat ha estat distingit com a millor digital.

A més, s'ha lliurat el Premi Premsa Comarcal 2018 al figuerenc Jaume Guillamet, doctor en Història Contemporània, catedràtic de Periodisme i coordinador del Grup de Recerca en Periodisme de la UPF, "per la seva ingent tasca, des dels anys 70, en l'estudi de l'impacte de la premsa comarcal".

Durant la Convenció, l'Agència Catalana de Notícies (ACN) ha signat aquest dissabte un conveni amb l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) per tal de facilitar l'accés als seus serveis i continguts a mitjans de comunicació de difusió territorial. Aquest acord anual contempla una bossa de fins a 30 mitjans locals, tot i que en un futur es podrà ampliar progressivament fins a una seixantena. A banda, també s'hi podran adherir mitjans nacionals, mantenint les tarifes i condicions de l'ACN. La signatura del conveni s'ha celebrat amb el director de l'agència, Marc Colomer, en la 12a Convenció de la Premsa Comarcal i Local,