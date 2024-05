L'accessibilitat del càmping La Ballena Alegre "permet que tothom gaudeixi de les vacances"

El càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, referent europeu en sostenibilitat i pioner en regeneració, ha endegat una campanya on explica com adapta les seves instal·lacions perquè qualsevol persona, encara que tingui un grau de discapacitat, pugui gaudir de les vacances a la Costa Brava.

A partir del 31 de maig de 2024, el càmping publicarà a les seves plataformes socials històries de clients que fa temps que passen les seves vacances a La Ballena Alegre per les facilitats que ofereix en matèria d'inclusió i sostenibilitat. Ens explicaran com és el seu dia a dia, i com facilita la seva autonomia el fet que les instal·lacions estiguin cada dia més adaptades.

Associació Comkedem (estrena 7 de juny de 2024)

Comkedem és una associació sense afany de lucre que organitza activitats de lleure i esport inclusiu per a infants i joves de tot Catalunya amb discapacitat i sense discapacitat. Des de fa diversos anys ofereix estades autònomes, que promouen la vida autònoma dels joves amb discapacitat, a La Ballena Alegre. "Comkedem va començar a venir a La Ballena Alegre perquè els bungalows estan adaptats. No és tan fàcil trobar càmpings que estiguin adaptats", expliquen la María Camila García i la Mar Fauria, monitores de Comkedem. "Hi ha rampes, tenim un jardí molt ampli on podem fer totes les activitats, i la platja també està adaptada amb una passarel·la", detallen.

Vacances accessibles a La Ballena Alegre. / La Ballena Alegre.

La Ballena Alegre també organitza activitats nàutiques com vela o stand-up pàdel per als grups de joves amb discapacitat. Pep Subirats, director del Club de Vela La Ballena Alegre, explica que "promovem aquestes activitats temporada rere temporada conjuntament amb la Fundació Cruyff i per a nosaltres són molt gratificants. Compartir les sensacions que ens pot donar el mar, navegar a vela, a bord d'un stand-up pàdel, o a bord d'un vaixell de vela, és el que ens porta a convidar aquests nois a compartir les activitats amb nosaltres".

El treball constant per fer més accessibles totes les instal·lacions també porta que hi hagi clients molt fidels que viatgin cada any fins a La Ballena Alegre per gaudir plenament d'unes vacances on tots els membres de la família puguin tenir la màxima autonomia.

Família Koene (estrena 31 de maig de 2024)

És el cas de la família Koene, que viatja des d'Holanda amb autocaravana cada estiu fins a La Ballena Alegre. "El càmping està molt ben preparat i en Patrick (el nostre fill) pot anar amb cadira de rodes per tot arreu, cadascun de nosaltres pot fer les seves coses de forma individual", explica la mare d'en Patrick Koene. "En Patrick coneix tothom aquí: els jardiners, el personal d'administració, la direcció... parla amb tothom", comenta el seu pare.

"En Patrick és un client amb qui ens coneixem de fa molts anys i ens hem fet amics", explica l'Àlex Mateo, staff de La Ballena Alegre. "Jo crec que aquí s'hi troba lliure; circula lliure per tot arreu perquè el càmping està força ben adaptat", indica Mateo.

Generar consciència

La campanya de comunicació de La Ballena Alegre pretén sensibilitzar de la importància de dissenyar instal·lacions turístiques accessibles, i de renovar i adaptar instal·lacions existents. El fet de no tenir en compte aquests aspectes impedeix que un nombre important de persones de la nostra societat no pugui gaudir en igualtat de condicions d'experiències de lleure, socialització i diversió com ho poden fer les persones que no tenen cap grau de discapacitat.