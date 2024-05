L’Escala impulsa una campanya de conscienciació per fomentar l’estalvi d’aigua

L’Ajuntament de l’Escala ha posat en marxa una campanya amb l’objectiu de fomentar l’estalvi d’aigua al municipi, més enllà de la situació de sequera actual. "Hem de dur aquesta conscienciació al nostre dia a dia per tal d’acostumar-nos a fer un consum sostenible i el més reduït possible", remarca el regidor de Medi Ambient, Rafel López.

La campanya difondrà el missatge a través de diferents canals. Un d'ells són les escoles. En aquest sentit, d’acord amb els dos centres públics locals, es donarà informació als alumnes de la necessitat d’estalviar l’aigua i, a través d’ells, es farà arribar a les famílies un díptic informatiu, així com un airejador que es pot instal·lar a l’aixeta de casa i que permet reduir el consum a la meitat. Els díptics també es repartiran als principals edificis municipals.

Alhora, s’ha previst una campanya informativa a través dels mitjans de comunicació locals, amb espots a la ràdio i televisió. A més, a través de l’àrea de Promoció Econòmica, s’oferirà a les empreses locals, especialment de l'àmbit turístic, recursos informatius en diversos idiomes per fomentar l'estalvi d'aigua també entre els visitants del municipi.

Altres mesures

Tot i que la situació a la conca del Ter, de la qual se subministra l’Escala, és més favorable que a la major part del país i que només s’ha decretat la situació d’alerta per sequera, l’Ajuntament de l’Escala ja fa més d’un any que va començar a implementar mesures d’estalvi més enllà de les obligatòries. En aquesta línia, per exemple, l’estiu passat no es van obrir les dutxes de les platges, cosa que va suposar un estalvi de 5 milions de litres d’aigua. La mesura es repetirà enguany, segons expliquen des del consistori.

Al mateix temps, es va optar per tancar el sistema de reg automàtic de parcs i jardins, i cobrir els mínims necessaris amb aigua regenerada procedent de la depuradora, a més de substituir les plantes que suposen un major consum hídric per altres autòctones que necessitin menys aigua. D’altra banda, s’han instal·lat mecanismes de reducció de consum a les aixetes dels edificis municipals.

Paral·lelament, s’està treballant per tal de reforçar les inversions en eficiència de la xarxa pública d’aigua, reduint les pèrdues de les canonades. En aquest sentit, s’anirà sectoritzant tota la xarxa i es preveu un mínim de 200.000 euros d’inversió entre aquest any i el vinent. També es preveu posar en servei el dipòsit de 400.000 litres que permet recollir les aigües plujanes sota la plaça Catalunya, de manera que aquesta aigua es pugui utilitzar per regar parcs i jardins.