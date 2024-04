La Guàrdia Urbana de Figueres troba un poni perdut a Vilatenim

La Guàrdia Urbana de Figueres ha localitzat al terme municipal de Vilatenim un poni perdut. L'animal, segons el cos policial, no està registrat i no porta xip. És per això que demanen la col·laboració ciutadana per descobrir-ne l'origen i trobar el propietari.

"Si algú el reconeix o ens pot facilitar informació, que es posi en contacte amb Medi Ambient de l'Ajuntament de Figueres", apunten des de la Guàrdia Urbana. Es pot fer a través del correu: mambient@figueres.org.