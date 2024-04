Esther celebra 40 anys amb una acció solidària en benefici de Tramuntanets

La botiga Esther Moda celebra el seu quarantè aniversari recordant el seu origen. Faran una parada i subhastaran ceràmiques solidàries en benefici de l’Associació Tramuntanets de Roses. Serà aquest dissabte 13 d’abril a l’establiment, de dos quarts d’onze del matí a la una del migdia i de quatre de la tarda a vuit del vespre. A les onze del matí es quan tindrà lloc la subhasta de peces úniques i també l’actuació de Madamme Mustash que amenitzarà la celebració. «L’objectiu principal és ajudar l’associació, que treballa amb infants amb diversitat funcional», explica Montse Sastre, propietària de la botiga.

Amb aquest acte també es vol posar de manifest la importància que té el comerç local, que pot ajudar els municipis des de molts àmbits i també a fer poble. És una època difícil per a les botigues petites, ja que han de competir amb les grans plataformes en línia.

L’establiment va obrir l’abril de 1984 venent articles de ceràmica artesana feta a mà. I fa uns quinze anys van canviar de sector i les propietàries es van passar al món de la moda, però sense abandonar la seva filosofia de qualitat, artesania i comerç just.

Esther Gotanegra i Montse Sastre / Esther

De fet, aquesta acció va en concordança amb la seva manera de fer i els seus valors, com el de la sostenibilitat. Les peces de ceràmica són les que van quedar quan van fer el canvi. Anava en contra dels seus valors no aprofitar-les. Per respecte als creadors, i a la seva feina, i per la complicitat que sempre han tingut amb tots els seus proveïdors, independentment del sector.

Ceràmica feta amb el cor

A més, gràcies a aquesta venda, els objectes tindran una segona vida i ajudaran les persones amb diversitat funcional. «Quan són articles de petita producció sempre tenen una història al darrere que pots explicar quan la vens i això fa que encara sigui més valuós», destaca Sastre.

Per aquest motiu, a Esther Moda valoren molt l’aspecte social i només treballen amb marques amb les quals confien, on les peces estan produïdes de manera sostenible i respectant els drets dels treballadors. Per tot això la botiga té una clientela fidel que els ha seguit al llarg d’aquestes quatre dècades.