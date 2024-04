Secrets de l’Empordà obrirà «ambaixada» a Hong Kong per promoure la comarca

Secrets de l’Empordà va néixer el 2020 amb la voluntat de portar l’essència de l'Alt Empordà al cor de Barcelona. L’empresa dirigida pel figuerenc Luismi Martínez té com a lema de capçalera «som experts en productes i experiències al país de la tramuntana». De fet, d’ençà de l’obertura de l’establiment a la capital catalana, Secrets de l’Empordà s’ha acabat convertint en una «ambaixada» promocional en aspectes comercials, turístics i culturals del territori, oferint productes d’empreses empordaneses i paquets turístics amb experiències singulars.

Una conjunció d’astres ha volgut que a partir d’aquest mes de maig, Secrets de l’Empordà aterri a Hong Kong. El salt al mercat asiàtic anirà a càrrec de la també figuerenca Anna Guardiola. Ella i la seva filla petita es traslladen a viure a la ciutat asiàtica des d’on treballa el seu marit, pilot de la companyia Cathay Pacific. «Ja teníem una experiència prèvia d’haver estat dos anys a la Xina i ara ens ha semblat oportú anar a viure tots allà», explica Anna Guardiola.

"Ens vam posar d’acord ràpidament, perquè compartíem punts de vista, enfocament de la proposta i moltes ganes de promocionar la comarca en tots els àmbits des d’un mercat emissor molt rellevant i atractiu"

Un projecte meditat

Mentre preparava aquest nou projecte de vida, va començar a planificar la creació d’una empresa que vinculés Hong Kong amb l’Empordà. Gràcies a la seva participació en el recent Curs de creació d’empreses en turisme actiu, salut i benestar de Figueres, va tenir coneixement de l’existència de Secrets de l’Empordà. Ambdós reconeixen que «ens vam posar d’acord ràpidament, perquè compartíem punts de vista, enfocament de la proposta i moltes ganes de promocionar la comarca en tots els àmbits des d’un mercat emissor molt rellevant i atractiu».

Les primeres gestions els van dur a contactar amb l’Agència d’Acció Exterior de la Generalitat i la Cambra de Comerç d’Espanya. També han contactat amb les empreses i institucions que ja tenen Secrets de l’Empordà com a referent. «L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha estat un dels primers interessats a aprofitar aquesta oportunitat de ser presents al mercat asiàtic per poder presentar l’oferta del municipi, en el qual també hi ha l’Sky Dive d'Empuriabrava, del qual Secrets de l’Empordà ja té la delegació oficial a Barcelona».

Les primeres passes tindran un fort component turístic, amb paquets d’experiències Barcelona-Empordà com el «Gaudí de Dalí». També estudien les possibilitats d’exportar productes empordanesos, com l’oli o el vi, aprofitant espais d’establiments de restauració. «El camí és ample i la connexió directa Hong Kong-BCN de Cathay Pacific ens pot ajudar molt», afegeixen.