Roses destina 126.000 euros per rehabilitar façanes i millorar l’accessibilitat d’edificis

Roses ha posat en marxa el programa de subvencions 'Roses posa’t guapa' per rehabilitar façanes i millorar l’accessibilitat d’edificis. Enguany el consistori destina 126.000 euros, i les sol·licituds es poden enviar fins al 31 de maig

La campanya arriba a una nova edició oferint dues línies d’ajuts. D’una banda, la destinada a la rehabilitació i millora de façanes i mitgeres dels immobles de Roses, i de l’altra, la que té per objectiu l’eliminació de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat en edificis residencials del municipi.

El programa per a la rehabilitació de façanes està dotat amb 90.000 euros i promou la rehabilitació privada que suposi una millora de les condicions estètiques del paisatge urbà, un embelliment de la vila o una millora de la seguretat del parc immobiliari rosinc. Entre els projectes subvencionables es troben obres relatives a façanes (pintat, restauració i rehabilitació, adequació a la normativa vigent...) o a la millora dels acabats de les parets mitgeres.

Per la seva banda, la línia destinada a la millora de l’accessibilitat, està dotada amb 36.000 euros i té per objectiu promoure la millora de l’accessibilitat d’edificis de tipologia residencial i garantir els drets de les persones amb discapacitat. En aquest cas, se subvencionen obres com la instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual.

Poden optar a les subvencions persones, físiques o jurídiques, sigui en qualitat de propietaris o llogaters, així com les comunitats de propietaris que executin les obres. Les quanties de les subvencions s’estableixen en el 40% del pressupost de les intervencions (que han de tenir un cost mínim de 1.500 euros), amb un límit màxim de subvenció per finca de 5.000 euros (línia destinada a façanes) o de 6.000 euros (línia destinada a accessibilitat).