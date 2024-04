Convoquen ajuts per a rehabilitar habitatges en entorns rurals

El Govern de la Generalitat ha convocat els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges de propietat privada en entorns rurals. Aquest programa té com a objectiu principal fomentar l’arrelament i, alhora, contribuir a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya. En queden exclosos els habitatges per a ús turístic o de segona residència i el seu àmbit d’actuació són els municipis de menys de 500 habitants de tot Catalunya.

L’import màxim de la subvenció als interessats serà del cinquanta per cent del pressupost i s’estableixen tres línies d’actuació, que són les següents: els honoraris de redacció de projectes tècnics de rehabilitació, actuacions de millora de l’eficiència energètica, obres que tinguin per objecte el compliment dels requisits bàsics de seguretat, d’habilitat i de funcionalitat.