El concurs Medfoto 2024 estarà dedicat al mar i a les persones

El primer certamen internacional de fotografia del Mediterrani, Medfoto, ha obert les inscripcions de la seva quarta edició. En aquesta ocasió el concurs estarà dedicat al mar i a les persones. La convocatòria del certamen organitzat per la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala estarà oberta fins al pròxim 15 de maig. En aquesta edició, el certamen compta amb el suport de Ports de la Generalitat, l’Ajuntament de L’Escala, Empordà Turisme, el càmping La Balena Alegre, Festival Portalblau i Improcat.

Un any més, MedFoto convida tant a fotògrafs professionals com aficionats a presentar les seves millors propostes sobre la temàtica La mar i les persones amb un caràcter obert. I és que proposa fins a vuit categories diferents amb l’objectiu d’abastar tots els punts de vista amb imatges preses tant sobre la superfície de l’aigua, com les activitats nàutiques esportives i professionals que es duen a terme en la mar. Aquestes són Paisatge, Vida Salvatge, Esports i Oci, Oficis de la Mar, Subaquàtica, Conservació i Canvi Climàtic, Amb Mòbil i Relat. Entre elles cal destacar les seccions Amb Mòbil, destinada a les imatges preses amb telèfon mòbil i Relat, que s’estrenava el passat 2023 amb la missió de premiar el millor treball de fotografia conformat per sis imatges que tractin una de les temàtiques del concurs.