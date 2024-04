«A Palau de Santa Eulàlia, volem oferir habitatge perquè els joves puguin quedar-se al poble»

Xavier Baldrich Fàbrega (Palau de Santa Eulàlia, 1974) treballa d’arquitecte tècnic i l’any passat va encapçalar una agrupació d’electors per prendre decisions de forma més lliure. Baldrich és alcalde i té al costat els també regidors Núria Ros i Arnald Vidal. En els comicis municipals del 2023, l’Agrupació d’Electors de Palau de Santa Eulàlia va obtenir tres regidors, mentre que ERC va perdre l’alcaldia quedant amb dos regidors.

A Palau de Santa Eulàlia, van fer un punt i a part l’any passat?

La veritat és que hi havia força inquietud amb el que estava fent l’anterior govern municipal per les seves maneres de fer. Hi havia molta gent que no hi estava d’acord i a mitja legislatura els va plegar un regidor. De resultes d’aquest malestar, vam decidir fer una candidatura i l’anterior alcalde no va entrar ni com a regidor. La gent va decidir que no s’havien fet les coses prou bé i volia un canvi.

Com es van trobar el consistori quan van entrar?

De fet, abans d’entrar ja vèiem que les coses no anaven bé. Finalment, ens hem trobat una situació econòmica molt greu. No ens l’esperàvem tan complicada i ara és el que més ens preocupa. A més a més, ens vam trobar moltes obres que no s’havien dut a terme, però que s’havien cobrat bestretes, com l’obra del PUOiSC. Ara ens trobem, també, amb dos o tres projectes que hem de tenir executats per a finals de juny perquè, si no, ens faran retornar els diners. També ens hem trobat algunes infraestructures, com és la xarxa d’aigua, que té un rendiment del 40% i això vol dir que perdem el 60% d’aigua en fuites, havent rebut la primera sanció per part de l’ACA. Tenim una xarxa d’aigua en molt mal estat. Havíem de fer una plaça del PUOiSC i hem de començar a canviar la xarxa d’aigua perquè no ens agraden aquestes pèrdues. També hem trobat falta de manteniment dels carrers. A part d’un dèficit econòmic, també en tenim en infraestructures.

Quines obres han d’executar abans de finals de juny?

Una és un camí que connecta els nuclis de Sta. Eulàlia i Palau, una espècie de carril bici, i l’altra és una obra que hem demanat un canvi de destinació. La inicial era arreglar la plaça de davant de l’ajuntament, però amb el problema que ens hem trobat amb la xarxa d’aigua esperem que ho puguem executar.

Quins efectes va tenir la reobertura de l’escola al municipi?

La reobertura de l’escola es va tirar endavant en el marc d’un pla pilot que va engegar el Departament d’Educació de la Generalitat per tal d’obrir escoles rurals arreu del territori. L’any 2021, de totes les escoles de Catalunya, l’única que va decidir tirar endavant el projecte va ser la de Palau de Santa Eulàlia, tot i que una part molt important dels veïns no veien clar que aquesta escola fos viable ni econòmicament ni pels nens del poble. Tot i això, tant el departament com el consistori van decidir tirar endavant. Això va fer que l’obertura d’aquesta escola salvés el pla pilot.

"Tenim una xarx d'aigua en molt mal estat amb moltes pèrdues que no ens agraden"

El fet de ser un micropoble...

Comporta els avantatges de poder conviure de forma més fàcil, mentre que la tranquil·litat que molta gent busca també la tenim, tenim una situació de contacte amb la natura i tenim d’una forma molt més directa l’opinió de la gent. En aquest poble, fins a l’any 2012, hi havia el Consell Obert i les decisions les prenien els veïns. Això va deixar de ser així i, ara, el que volem nosaltres no és tornar a aquella situació, però sí que volem tenir molt en compte l’opinió de la gent. Estaríem parlant d’una democràcia directa com a forma política ideal. Pensem que als municipis petits cal tenir en compte l’opinió de la gent.

Hi ha solidaritat amb altres micropobles de l'Alt Empordà?

Sí. Quan he entrat, he intentat reunir-me amb els municipis més propers per mirar si hi ha possibilitat de mancomunar serveis.

S’atrevirien a ampliar població?

Ara estem en els 130 habitants, però Palau de Santa Eulàlia fa molts anys que és així i la particularitat que té és aquesta. De tots els alcaldes que hi ha hagut, ningú ha tingut la intenció de fer un creixement important. Per tant, nosaltres el que veiem és que la gent vol seguir tenint aquesta tipologia de poble. El creixement que tenim contemplat és oferir habitatge perquè els joves puguin quedar-se a viure al poble.

Què els agradaria reactivar en aquest mandat?

Ara ens fa molta falta tenir un agutzil, per a la neteja de les escombraries i altres serveis. També ens agradaria recuperar espais com els rentadors. Volem intentar que l’església preromànica de Palau tingui millor accessibilitat perquè es pugui visitar. Ara el que ens obliguen a fer no és ampliar serveis, sinó reduir-los. Pel que fa a l’habitatge social, el consistori va adquirir un terreny i hem fet una recerca per veure si això pot tirar endavant per a la gent del poble, amb l’ajut de la Diputació de Girona.