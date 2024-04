L’Ajuntament de Figueres estudia renovar l’espai d’aparcament de la pineda del carrer Balmes

De manera reiterada, aquests darrers anys, els veïns del Poblenou de Figueres han denunciat a través d’aquestes pàgines el mal estat evident de l’aparcament de la pineda del tram inicial del carrer Balmes, el principal accés per a vianants des de les escales de l’avinguda Salvador Dalí. La presència de pins de grans dimensions ha provocat que, amb la seva crescuda i el pas del temps, les arrels hagin anat deformant el paviment, fins a arribar al punt de generar clots i esquerdes de grans dimensions que són un perill per a la gent que hi transita.

Amb motiu de les obres de reforma de la Via Emporitana, de l’avinguda Pirineus i del carrer Doctor Rovira, les deficiències d’aquest espai han quedat en evidència. La majoria de la vintena llarga de places d’aparcament lliure estan molt malmeses i l’Ajuntament ha començat a estudiar una solució per aquest espai que els veïns volen tenir en millors condicions.

"La voluntat municipal és de no tallar cap arbre si estan tots sans", diu la tinent d'alcalde Carme Martínez

La primera tinent d’alcalde i regidora de Manteniment Urbà, Carme Martínez, avança que «l’estudi que estem fent és per a resoldre el tema. Des de l’àrea de Parcs i Jardins estan revisant l’estat dels arbres i de les seves arrels, no tenim voluntat de tallar-ne cap si estan sans. Hem d’acabar d’estudiar-ho amb serveis Urbans, perquè això pot fer que hàgim de suprimir algunes places d’aparcament, renovar el paviment amb una nova solució i crear una passera central de pas de vehicles per a l’entrada i sortida dels aparcaments privats que hi ha en aquest tram de carrer».

Carme Martínez afegeix que «la solució final la consensuarem amb els veïns», un fet que també inclou el desenllaç final de la recollida de firmes que va iniciar temps enrere l’Associació de Veïns del Poblenou per a saber si la petició de convertir les places d’aparcament lliure del barri en zona verda de pagament regulat. «Quan tinguem el resultat d’aquesta recollida acabarem d’actuar en aquest tema, ja que és cert que en aquest barri hi ha molta demanda d’aparcament per part de gent que no hi viu i que ve de fora, la qual cosa perjudica els veïns».