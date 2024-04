Desarticulen una banda de tràfic internacional d'haixix que actuava amb el mètode «go fast» i tenia ramificacions a Llers

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional d'haixix pel mètode go fast amb ramificacions a Llers. Transportaven la droga des d'Andalusia fins a França amb vehicles robats. Han detingut nou persones: vuit a França i una a Espanya i han realitzat cinc entrades i escorcolls a Llers, Màlaga, Còrdova i Sevilla, així com quatre entrades més al país gal.

Durant l'operació policial, han intervingut 1.300 quilos d'haixix, 38 quilos de marihuana, tres quilos de cocaïna, dues armes curtes de foc, munició i 56.000 euros en efectiu. També han recuperat un dels vehicles sostrets per l'organització que utilitzaven per fer el trajecte.

La investigació va començar a finals de l'any passat a la regió de Lió i al voltant d'una organització criminal especialitzada en el robatori de vehicles. La policia francesa va confirmar que un dels vehicles prèviament robats havia estat traslladat fins a Perpinyà per després travessar la frontera amb destinació a Espanya. Els agents van sospitar que podrien estar vinculats al transport internacional de substàncies estupefaents des d'Espanya fins a la regió de Lió. Gràcies als canals de cooperació policial va començar una operació conjunta entre ambdós països que va permetre identificar l'organització criminal establerta entre Espanya i França.

Vehicles “refredats” a Còrdova

Els investigadors van poder comprovar que un cop s'havien robat els vehicles, eren carregats amb l'estupefaent i ocultats en un habitatge d'un municipi de la província de Còrdova, des d'on emprenien el camí per transportar la substància estupefaent fins a França, on era distribuïda als clients repartits per diferents regions del territori francès.

Les investigacions dels agents van permetre establir dispositius de vigilància a les províncies de Còrdova, Màlaga, Sevilla i el Camp de Gibraltar per recollir informació sobre modus operandi i identitat dels implicats en les operacions de càrrega, guarda i transport.

El febrer d'aquest any, els investigadors van tenir constància de la presència d'un dels vehicles investigats al territori espanyol. Els agents van identificar el conductor i van comunicar a la policia francesa la sospita que, després d'haver fet amuntegament de la substància estupefaent al Camp de Gibraltar, era traslladat fins a Còrdova. Allí va romandre fins al març quan va retornar a França, moment en què es va establir un dispositiu per controlar el desplaçament des de la localitat cordovesa fins a Lió.

Detenció de sis principals investigats

Confirmada l'arribada de la furgoneta a una nau de la localitat francesa de la Chasse-sur-Rhonê, van arrestar sis principals investigats els que es trobaven al lloc controlant el procés de descàrrega. L'endemà, es van detenir dos més dels investigats a la localitat de Perpinyà, vinculats a la logística de la recuperació dels vehicles i a l'organització de la seguretat per garantir la cruïlla de la frontera i la posterior distribució als diversos clients.

Després d'això van portar-se a terme diverses entrades i registres a Espanya. Concretament, a Llers, a Vélez-Màlaga (Màlaga), Montemayor (Còrdova) i Aznalcázar (Sevilla) a més de quatre entrades a França. En aquests registres van intervenir cinc fardells d'haixix amb la mateixa inscripció que els confiscats a França, així com una arma de foc curta amb la corresponent munició. A més, van recuperar un vehicle robat a França l'any 2023, utilitzat per l'organització per al transport de la substància estupefaent que portava matrícules “doblades” en el moment de la seva intervenció.

L'operació va finalitzar amb el desmantellament de l'organització criminal detenint nou persones —vuit a França i un a la província de Còrdova— i la confiscació de 1.300 quilos d'haixix, 38 quilos de cocaïna, dues armes curtes de foc, munició i 56.000 euros en efectiu.

Agents de la Policia Nacional Espanyola juntament amb la francesa han portat a terme aquesta operació comptant amb instruments de finançament de la Unió Europea.