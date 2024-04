La IAEDEN exercirà d'acusació pel cas dels atropellats per agents de la Guàrdia Civil en una protesta a Sant Climent

La IAEDEN s'ha personat com a acusació particular en el cas de l'envestida a alguns participants en una protesta contra el parc eòlic marí a Sant Climent Sescebes per part d'una parella d'agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà. Els fets van passar el 6 de desembre del 2023 i aquest dijous s'ha citat a declarar a les parts.

Des de l'entitat asseguren que comptaven amb tots els permisos i que els policies van vulnerar el seu dret a la manifestació i van posar "en risc" els assistents a la concentració. El vehicle que conduïen els agents no hauria respectat les indicacions, va accelerar i va envestir almenys una persona. Els Mossos el van aturar poc després i aleshores s'haurien identificat com a policies.

Els ecologistes asseguren que durant les declaracions tant els Mossos com els altres testimonis han mantingut aquesta versió; però que els agents de la Benemèrita ho han negat.