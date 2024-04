Un home amb múltiples antecedents policials apallissa una dona de més de 60 anys a Cistella

Els Mossos d'Esquadra investiguen una greu agressió a una dona que va produir-se aquest dimecres a Cistella. Els agents de la comissaria de Figueres han detingut al presumpte agressor: un home de 38 anys, amb múltiples antecedents policials. L'acusen de ser presumpte autor d'una temptativa d'homicidi. La investigació, però encara està oberta.

Pel que fa a la víctima, que té més de 60 anys, es troba ingressada en estat greu a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona.

La investigació policial es troba oberta per aclarir les circumstàncies de l'agressió i també la relació entre la víctima i l'agressor.

Els fets

Els fets van succeir cap a quarts de vuit del vespre d'aquest dimecres en un mas de Cistella. Uns ciclistes que passaven per la zona van sentir crits d'auxili. La dona demanava ajuda i van veure com l'home l'agredia. Aquests no van dubtar a trucar el 112.

Els Mossos d'Esquadra de Figueres es van traslladar a la zona ràpidament i van trobar-se la dona molt malferida; estava molt ensangonada. La víctima va necessitar assistència mèdica del SEM. Un cop estabilitzada, els sanitaris la van evacuar crítica a l'hospital Josep Trueta de Girona on va ser ingressada.

Els policies, per la seva banda, van poder detenir el mateix dia al presumpte agressor a la zona dels fets. Està acusat, d'entrada, de ser el presumpte autor d'una temptativa d'homicidi. Els Mossos, però estan indagant per aclarir si darrere d'aquest succés hi ha un nou cas de violència masclista, segons informen des del cos policial.

Investigació oberta

Per això, estan intentant aclarir la relació entre ambdós. D'entrada s'apunta que l'home feia treballs a la casa de la víctima i tenien algun tipus de relació contractual. Algunes fonts apunten també que convivien a la masia.

La declaració de la víctima serà clau per aclarir el què va succeir i també per determinar si s'està davant d'un nou cas de violència masclista. Aquest dijous, la dona encara està hospitalitzada en estat greu a l'UCI i el seu pronòstic és reservat, segons fonts del centre hospitalari.

