El figuerenc Jokin Casado guanya el premi CRACS al millor treball de recerca científica

L’estudiant de Figueres Jokin Casado Graboleda, alumne de l’institut Narcís Monturiol de 17 anys, ha estat el guanyador del premi a la millor recerca en àmbit científic en la 12a edició del Congrés CRACS de la UdG. Casado ha estat guardonat per un treball molt elaborat sobre «Un survey del pla galàctic en hidrogen alfa».

Ell va ser un dels vint estudiants de secundària de tota la demarcació de Girona escollits com a finalistes per als premis d’enguany. També en va formar part Bella Guerrero (Institut de la Jonquera) pel treball «Espectres al cel».

Jokin Casado cursa segon de Batxillerat en la branca de tecnologia. «Vaig escollir l’hidrogen alfa com a tema d’aquest treball de recerca perquè l’havíem estudiat i em va fascinar el fet que permet veure coses que no són visibles amb normalitat». Per a ell «el premi és un estímul i un reconeixement a un any dur de treball». La UdG li ha concedit un ajut econòmic per a iniciar una carrera el curs vinent. «Finalment, he decidit fer arquitectura. Dubtava entre amb enginyeria, però he escollit aquesta perquè m’atrau molt, ja que permet crear art de forma ordenada».