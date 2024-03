Figueres i el Japó estrenyen relacions gràcies al valor emprenedor del Deulofeu

L’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres ha estat pioner al país en l’oferiment de l’aprenentatge de la llengua japonesa com a activitat optativa en la seva oferta formativa. Aquest fet ha estat reconegut per les autoritats educatives de la Generalitat i pel govern del Japó, amb el suport explícit constant del consolat del país asiàtic a Barcelona. Aquest reconeixement ha pujat un esgraó molt significatiu amb la recent visita de l’ambaixador del Japó a Espanya, Takahiro Nakamae, el qual va poder assistir a una classe completa amb l’alumnat de la professora Minerva Terrades.

L’ambaixador va ser rebut primer a l’Ajuntament per l’alcalde, Jordi Masquef, i la regidora d’Ensenyament, Anna Morillas, que és al mateix temps la directora de l’Institut. Junts van visitar la Casa Natal de Dalí, un espai que Takahiro Nakamae va considerar «excepcional» i que ha servit per a posar l’accent en la voluntat recíproca d’augmentar els lligams entre la capital empordanesa i el Japó. «És una relació que hem de mantenir i impulsar», segons l’alcalde.

L'ambaixador signant en el Llibre d'Honor de l'Ajuntament de Figueres. / Ajuntament de Figueres

Per al diplomàtic japonès, «sent Figueres una ciutat tan coneguda en l’àmbit cultural, em fa molta alegria que l’Institut Alexandre Deulofeu tingui un curs optatiu d’idioma japonès. Realment, no és molt fàcil, no és un idioma com el francès o l’anglès que tenen molts materials i professorat aquí per al seu aprenentatge. Durant la meva visita a l’Institut, he vist com es manté aquest curs de japonès amb tant d’esforç i tanta passió. També he vist uns alumnes amb molts ànims per continuar estudiant-lo. Tot m’ha semblat molt emocionant. I amb l’Espai Japó que té l’Institut Deulofeu demostra l’afecte que comparteixen professors, alumnes i directius cap a la nostra cultura, la qual cosa és molt satisfactòria».

Recepció de l'alumnat i la direcció del centre al diplomàtic japonès. / Santi Coll

Takahiro Nakamae manifesta que «per a nosaltres és molt important aquest intercanvi cultural. Com ja he comentat a l’alcalde Masquef, aprendre un idioma estranger no té només un sentit d’aprendre a comunicar-se, sinó que a través de l’idioma s’aprèn la cultura de la gent, de la seva comunitat i això és molt important» i desvela que «amb l’alcalde de Figueres també hem parlat d’ampliar els nostres llaços culturals, començant per aquestes classes de japonès. Volem estendre els contactes amb la ciutat, és un desafiament per al futur».

Representació institucional

L’ambaixador va ser rebut a l’Institut per la coral del centre. Els directius del Deulofeu el van acompanyar durant una visita en la qual també van ser presents Núria Miró, coordinadora del Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen; Adam Manyé, director dels Serveis Territorials, l’inspector Xavier Barranco, i el professor d’anglès Francesc Arquer, el qual també dona suport a Minerva Terradas a les classes optatives de japonès.

La professora Minerva Terrades durant la classe, sota l'atenta mirada de l'ambaixador del Japó. / Santi Coll

Durant la classe, tres de les alumnes que el curs passat van participar en el 13è Programa d’Intercanvi de Japonès de la Fundació Hakuhodo amb una estada en aquest país, i que van ser les úniques representants de l’estat espanyol en ser-hi, van mostrar els seus avenços amb l’idioma. Júlia Khyati, Xènia Ramírez i Joana Sanz van sorprendre l’ambaixador i els seus companys per la fluïdesa de la seva oratòria. Els estudiants han manifestat la seva voluntat de continuar la seva formació japonesa en l’àmbit universitari.

Foto d egrup d'alumne si professors amb l'ambaixador Nakamae. / Santi Coll

La professora Minerva Terrades té clar que «darrere d’aquest projecte hi ha la voluntat de l’equip directiu de l’institut de tirar-lo endavant i la complicitat de la Fundació Japó, del consolat de Barcelona i el Departament d’Educació. La visita de l’ambaixador era un fet impensable i ens ha fet molta il·lusió que ens vingués a veure, ens ajuda a reforçar el projecte».