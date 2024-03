«Els vincles que ens uneixen amb el Japó són cada cop més cordials i estables»

La directora de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres, pioner a l'Estat en l'ensenyament optatiu de la llengua japonesa, valora la visita de l'ambaixador del Japó, Takahiro Nakamae, a la ciutat. Anna Morillas també és la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Figueres.

Quina valoració fa de la visita de l’ambaixador del Japó a Figueres i a l’Institut Deulofeu?

Estem molt satisfets de l’estada de l’ambaixador del Japó, Takahiro Nakamae, al nostre institut. No és gens habitual per a un centre educatiu públic rebre aquesta classe de visites. Però els vincles que uneixen l’Institut Alexandre Deulofeu i el país nipó són cada vegada més cordials, forts i estables. El fins ara cònsol general del Japó a Barcelona, Sato Yasushi, ja ens havia vingut a veure en diverses ocasions. Ara ha estat el seu ambaixador. Vam mantenir una reunió amb l’ambaixador durant la qual es va interessar tant per l’alumnat com per la metodologia d’ensenyament de la llengua, totalment immersiva. Ens va agrair la nostra valentia per oferir la llengua i la cultura japonesa com a optativa del centre i ens va mostrar el seu profund reconeixement en tant que pioners a l’Estat Espanyol. Va ser una visita cordial i profitosa en la qual es va reiterar la voluntat tant de l’institut com de l’ambaixador de continuar treballant conjuntament i d’incrementar la mútua col·laboració.

Què suposa aquesta opció d’aprenentatge per al centre?

A l’Institut Alexandre Deulofeu creiem fermament en la importància d’oferir força optatives. És per això que el ventall d’assignatures optatives que els alumnes poden triar és molt ampli i sempre neixen de la voluntat del professorat de transmetre uns continguts que van més enllà del currículum habitual. Com a equip directiu, estem sempre oberts a les noves propostes que sorgeixen del claustre. Oferir la llengua i la cultura japonesa com a matèria optativa va néixer amb la voluntat d’acostar aquest idioma al cada vegada més nombrós alumnat interessat pel manga i l’anime. La resposta per part tant de les famílies com dels alumnes ha estat extraordinària des del primer moment. El 2023, el Deulofeu va ser l’únic centre becat de tot Europa. El fet de tenir el japonès com a matèria optativa ens ha permès aconseguir unes relacions molt estables amb les autoritats nipones, que sempre s’han mostrat predisposades a oferir-nos la seva col·laboració. Els estem molt agraïts.

Aquest projecte reforça el lligam de la ciutat amb el Japó. Pot tenir continuïtat fora de les aules?

Gràcies a l’Institut Alexandre Deulofeu, Figueres té una vinculació amb el Japó que cal aprofitar. Aconseguir que la nostra ciutat sigui la porta d’entrada de la cultura japonesa en el territori ha de ser una fita. Així li vam traslladar a l’ambaixador Nakamae durant la seva visita a l’Ajuntament tant l’alcalde Masquef com jo mateixa, i aquest es va mostrar totalment receptiu. És important aprofitar les sinergies que s’han originat entre Figueres i el Japó per crear vincles de col·laboració en l’àmbit cultural i en qualsevol altre que pugui ser d’interès per a ambdues parts.