La policia local de Roda de Berà, al Tarragonès, va detenir divendres un home de 36 anys i una dona de 34, veïns de l'Hospitalet de Llobregat, amb ordres de cerca i captura emeses pels Mossos d'Esquadra. Tots dos estan sent investigats per furts perpetrats a poblacions com Figueres, Sant Fruitós de Bages o Reus. Els agents van practicar els arrestos en un dels controls policials preventius que efectuen diàriament en diferents punts del municipi.

Els lladres haurien emprat els mètodes coneguts com la sembra i el 'Teletubbie'. Aquest últim mètode, conegut també com a 'mimosa', consisteix a donar-li una abraçada a la víctima mentre la persona li sostreu els objectes personals i de valor. Les víctimes eren persones grans que haurien agafat desprevingudes.