Figueres va lliurar aquest divendres a la tarda, a l’Auditori de Caputxins, els Premis 8 de març Maria Rosa Ymbert contra la desigualtat de gènere, que enguany arriba a la divuitena edició. Els premis són un homenatge a la figuera de Maria Rosa Ymbert, pel seu compromís en la igualtat entre homes i dones. Enguany, a aquests premis dirigits a estudiants de segon cicle d’ESO (3r i 4rt), s’hi han presentat 23 treballs en la categoria literària i 14 en categoria artística, un total de 37 projectes. L’objectiu era que els joves expressessin i plasmessin de manera creativa, a través d’un dibuix, fotografia o escrit literari sobre la igualtat entre homes i dones.

Els guanyadors d’aquest any en categoria literària van ser els següents: Elna March (INS Castelló Empúries), amb el primer premi per Un cigne qualsevol; Lilian Mamani Garcia (La Salle Figueres), amb el segon premi per 8M i Manal Lachaal Lachkar (INS Ramon Muntaner), amb el tercer premi per El carrer de les camèlies.

En categoria artística els premis van ser lliurats als següents alumnes: Quim Ybarra Baget (La Salle Figueres), amb el primer premi per Prou maltractaments; Mireia Lago Llauradó (INS Vilafant), amb el segon premi per Escac i mat i Isabela Crespo Cabrera (INS Castelló d’Empúries), amb el tercer premi per Igualtat és equitat.