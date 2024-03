Els Mossos d'Esquadra han inspeccionat aquesta setmana quatre bars de Figueres on sospitaven que s'hi venien estupefaents i han detingut dos clients per tràfic de drogues. Durant el dispositiu també han identificat 51 persones i aixecat quatre actes per tinença d'estupefaents. Els arrestats són dos homes de 25 i 35 anys a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

El dispositiu liderat pels Mossos de la comissaria de Figueres va tenir lloc aquest dimecres dia 6 de març i va començar a dos quarts de cinc de la tarda. Tenia com a objectiu la inspecció administrativa de quatre bars de la ciutat i a l'empara de la Llei de Seguretat Ciutadana. El motiu d'aquesta actuació rau en el fet que la policia havia rebut informacions que s'estava venent substàncies estupefaents a l'interior dels locals. Per aquest motiu es va dur a terme aquesta intervenció policial en què van participar tan efectius de paisà, com de la unitat de Seguretat ciutadana. Desmantellen un punt de venda de droga en una associació cannàbica situada a prop d'una escola a Figueres Detinguts en el mateix bar En un dels establiments, localitzat al carrer Pení de Figueres, els Mossos van detenir dos clients a qui se'ls va localitzar paperines de droga ja preparades per a la venda. A un d'ells li van trobar estupefaents entre una bossa i una jaqueta. Concretament, en l'escorcoll li van requisar 20 embolcalls amb marihuana (47,6 grams), una bossa de plàstic que contenia 73,9 grams de marihuana i 9 embolcalls d'haixix (13,40 grams). Davant d'aquests fets, va quedar detingut. La valoració d'aquestes substàncies en el mercat il·lícit és de 772,74 euros, segons la policia. En aquest mateix local, la policia va localitzar un segon client que van comprovar que tenia el seu vehicle estacionat a pocs metres del bar. Van escorcollar el cotxe i sota el seient del conductor, van trobar una bossa amb 60 bossetes de plàstic buides per preparar dosis, 21 embolcalls d'haixix (62,7 grams), 4,6 grams de marihuana, 4 embolcalls d'haixix (10 grams) i 60 euros. Aquest home de 35 anys, que ja comptava amb antecedents policials, també va quedar detingut per un delicte contra la salut pública. El valor d'aquesta droga en el mercat negre és de 425,73 euros.