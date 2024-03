Una avaria a la canonada general de Portbou ha provocat una gran fuita d'aigua en ple centre del municipi i ha deixat sense subministrament tot el poble. Els fets han passat aquest migdia a la Rambla Catalunya, que s'ha convertit en una riera. Els tècnics d'Agbar han interromput el subministrament i estan treballant per poder resoldre-ho. La companyia no preveu poder restablir el servei fins d'aquí a unes quatre hores. L'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, apuntat directament al pas de camions i vehicles durant les últimes setmanes per intentar esquivar els talls dels pagesos a l'AP-7 i l'N-II i a la "falta d'efectius" dels Mossos per controlar la situació.