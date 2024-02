Som Empuriabrava i Castelló (SOMEC) va aconseguir quatre regidors a les eleccions municipals del 2023, però no va entrar a formar part del govern que lidera la republicana Anna Massot. ERC va mantenir l’alcaldia amb la suma dels seus quatre regidors, els dos del PSC i l’única representant de Demòcrates. SOMEC es va presentar sota el paraigua de Tots per l’Empordà, present a altres municipis del territori. Agustí Ayats (Vila-Sacra, 1969) acumula un bon bagatge polític a la comarca i no se n’està de parlar clar quan toca.

Resseguint la seva trajectòria política, podríem dir que li agrada ser crític quan convé o quan creu que les coses no es fan prou bé, en general. Però també ha viscut desenganys.

És cert que soc crític, sí. En cada lloc que he estat, no m’he amagat de dir les coses, per a bé i per a mal. No tinc problema a fer-ho, perquè m’agrada donar voltes a les coses, pensar-les bé. He participat en projectes que han estat d’èxit, com va ser el cas dels vuits anys que vaig estar de regidor de Vila-sacra amb l’alcaldessa Maria Carme Barceló. Aquell govern va fer moltes coses bones pel poble. Personalment, em va tocar gestionar el trasllat del camp de futbol a l’espai on és ara, amb l’esforç dels companys i de molta gent. I així podria dir moltes altres coses. No parlaria de desenganys, en alguns casos, sinó més aviat que, com que poso tanta empenta a les coses, amb el temps de vegades quedo cremat a més no poder.

A Figueres, va ser president de l’executiva local de Convergència.

Vaig estar-hi implicat des del 2004 fins al 2011, quan amb la candidatura de Santi Vila vam aconseguir la majoria absoluta. Tot i ser-hi, no vaig fer el pas de voler ser regidor de Figueres per una raó purament laboral. Vaig tenir l’oportunitat de ser el número dos de la llista i no vaig gosar deixar la feina, no tocava fer-ho. En aquella etapa, combregava amb moltes coses del projecte, però vaig ser crític amb en Santi quan va es va apartar d’aquella idea que tots teníem d’eliminar l’estació vella i apostar per la intermodal de ponent. Per a nosaltres era un projecte fonamental. Tinc entès, a través d’un vila-sacrenc prou conegut, que si s’hagués collat en aquell moment, el Ministeri tenia diners per a executar el projecte, aleshores. Parlo de Joan Amorós, president de Ferrmed. Tot torna i sembla que ara, quinze anys tard, se’n torna a parlar.

És de tarannà tossut, diríem?

Més aviat insistent, quan crec en alguna cosa, amb arguments. Estant a l’oposició, aquí a Castelló d’Empúries, vàrem aconseguir que tirés endavant la reforma del pont de Falconera. El govern no estava pas per la feina, no era una prioritat seva. De fet, cap govern anterior s’havia atrevit a una operació de millora com aquesta que a Empuriabrava li feia, i li fa falta. Ara se n’ha de fer un altre, segons vam acordar en l’aprovació dels pressupostos. Estic en política perquè crec que cal fer-ne per a millorar les coses. Si hi ha ganes de col·laboració i no en depenem, podem fer moltes coses, perquè no tenim necessitat d’arrapar-nos al càrrec. M’agrada fer política allà on visc, a Vila-sacra, a Figueres o a Empuriabrava i Castelló.

Ara està en un grup independent. No combrega amb els hereus del seu antic partit?

Bàsicament, perquè no combrego amb la idea del Procés. Més catalanista que jo, dubto que n’hi hagi gaires. Per la meva formació, per la meva feina i pel meu tarannà, pensava i continuo pensant que la independència és impossible i que, també, és antieconòmica completament. Tampoc em sentiria còmode amb els socialistes, amb Esquerra i molt menys amb el PP... Per tant, actuo des d’un partit independent, des del qual ens dediquem a resoldre els problemes de la gent del poble, no tenim altres maldecaps.

Vist com ha anat tot plegat i del desplegament d’iniciatives i actuacions fetes durant l’anterior mandat, n’esperava més dels darrers resultats electorals?

Passar de dos a quatre regidors va ser un bon resultat, segurament podia haver estat millor. L’anàlisi que vaig fer és clara: amb deu candidatures, ERC venia de set regidors i es va quedar en cinc, nosaltres vam doblar, en positiu. El projecte de SOMEC s’ha consolidat molt a Empuriabrava i potser encara no ha quallat prou a Castelló. Jo soc de poble, i sé que en qualsevol poble t’has de guanyar la confiança de la gent. Amb quatre anys no n’hi ha hagut prou i, per tant, penso que a la pròxima ens anirà millor, perquè la gent veurà que treballem pel bé de tot el municipi.

Vaja, que es considera alternativa de govern.

Som gent de fiar, ja ho hem demostrat i sí, som alternativa per formar govern. Hi havia gent que creia que en trauríem sis o set, era totalment irreal. Ja he dit que vam ser deu candidatures i me’n guardaré bé prou de dir que no hauria d’haver estat així, em trec el barret davant qualsevol persona que tingui interès a presentar-se, però sí que és cert que moltes vegades prevalen els interessos personals o sectaris que els interessos comuns. La presència d’un partit independent té tota la lògica, perquè és una tendència generalitzada a tot Catalunya. En alguns casos, es presenta gent que no saps d’on ha sortit i on s’ha amagat després.

Es considera una persona activa en el municipi?

Tenim dues filles i des del minut zero hem participat en totes les activitats que es fan aquí. Empuriabrava és un lloc fàcil per passar desapercebut, però no és el meu cas. He estat implicat en moltes coses i, fins i tot, les nenes ho diuen: «Papa, no es pot anar enlloc amb tu!», perquè pel carrer tothom em saluda i això és un orgull. La meva implicació és total en les coses positives del municipi.

Com són les relacions amb l’alcaldessa Anna Massot?

Bones, vam conversar quan tocava. Em va deixar clar que era una etapa nova i em va dir que «si tu arribes a un acord amb mi, jo el compliré», la qual cosa és ben diferent del que havia passat en l’anterior mandat. Comptador a zero, com vam demostrar amb les ordenances fiscals i l’aprovació inicial del pressupost, presentant propostes concretes, com les bonificacions a la plusvàlua, a l’impost de construccions i obres o el de les bonificacions d’habitatge, que no estava al màxim. I així moltes altres coses d’interès col·lectiu. En els pressupostos, vam aportar fins a deu propostes, clares i objectives.

Una de les grans preocupacions sempre ha estat Empuriabrava, vull dir que en el seu carro, el primer cavall és la urbanització.

El nostre projecte és conjunt, dels dos nuclis. A Empuriabrava, vam obtenir un resultat espectacular a les municipals, perquè el nostre discurs és clar, com ho demostra el nostre programa electoral. El nostre ventall d’actuació és per a tot el municipi, nosaltres parlem de política en tots els àmbits, però, no obstant això, apostem per Empuriabrava quan hi ha necessitats manifestes, com és el cas de la manca d’inversions en renovació d’infraestructures, com ho demostra que la rehabilitació del pont de Falconera és la primera que s’ha fet en cinquanta anys.