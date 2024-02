La Policia Local de Castelló d'Empúries compta amb quatre vehicles nous a la seva flota. Aquests cotxes, que s'utilitzaran com a vehicles de patrullatge, van logotipats amb la nova imatge corporativa, que garanteix una millor visibilitat dels vehicles gràcies a la disposició i inclinació de les franges laterals en blau, blanc i groc.

La incorporació d'aquestes noves unitats suposa un canvi d'imatge que s'adapta als nous criteris de retolació corporativa de vehicles policials basada en l'alta visibilitat, el patró Battenberg. Es tracta d'un codi de colors europeu d'alt impacte visual que garanteix la identificació immediata dels vehicles d'emergències a gran distància.

Els nous vehicles adquirits, que es destinaran a patrullatge ordinari, són: un Kia Niro, dos Seat Ateca i un Ford Kuga dotat amb mampara de seguretat pel trasllat de detinguts.

Dos dels quatre vehicles són híbrids, més ecològics. Funcionen amb consum combinat de benzina sense plom i motor elèctric, la qual cosa suposa un estalvi en carburant, a més de la corresponent reducció de partícules contaminants que els fan mereixedors del distintiu ambiental ECO de la DGT.

Tipus SUV

Tant els dos Seat Ateca com el Ford Kuga compten amb la particularitat de ser tipus SUV, el que els facilita l'accés per camins i zones rurals, quelcom molt necessari en un municipi com el de Castelló d'Empúries, que fita amb el parc natural dels Aiguamolls.

Els nous vehicles, que s'han adquirit mitjançant un contracte en modalitat de rènting a través de l'Associació Catalana de Municipis, estan equipats amb totes les mesures de seguretat per un patrullatge de proximitat i diferents eines per facilitar la tasca operativa dels agents. A més, els cotxes tenen les últimes novetats tecnològiques i gràcies a les seves prestacions són aptes per transitar per tot el municipi.

D'aquesta manera, la Policia Local de Castelló d'Empúries renova la flota amb vehicles més sostenibles, millor equipats, més visibles i alhora pràctics, indica el cos policials en un comunicat.