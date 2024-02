Quinze víctimes ferides greus d'accidents de trànsit de Girona s'han acollit a un programa d'inclusió social. Es tracta del programa anomenat Invictes del Servei Català de Trànsit i que a la província de Girona el gestiona Mifas. Aquest projecte es va posar en marxa a finals de l'any 2022 i aquest dijous s'ha fet la seva presentació i balanç del primer any de funcionament a les comarques gironines.

Durant la presentació una de les víctimes, Xavier Garcia, té 36 anys i és veí de Figueres ha explicat el bé que li ha fet aquest programa i com li ha canviat la vida. Garcia va patir un accident de trànsit de moto el 2012 i va tenir lesions físiques, però no va ser fins a l'any passat que va veure les "lesions ocultes", les seqüeles psicològiques i va anar cap a Mifas i va conèixer aquest programa.

La víctima afirma que des del programa l'han ajudat a donar-li "l'impuls cap a allò que realment volia fer". Xavier Garcia fa classes d'informàtica a una dona que va quedar ferida en un sinistre i no podia ajudar la filla perquè no sabia ofimàtica. I és que arran de les conseqüències físiques va haver de canviar de feina perquè ara no pot estar tan assegut com abans. Gràcies a l'ajuda del programa i Mifas ha pogut canviar la seva orientació laboral. Necessitava una feina "que pogués compatibilitzar tant estar dret com assegut perquè no puc estar tot el dia dret", recorda. Garcia explica que sempre tenia el projecte de ser professor i l'han ajudat a fer-ho realitat. Està estudiant el màster de professorat i fa pràctiques en una escola de Figueres. Afirma que arran del sinistre viari, un cotxe no el va veure i el va envestir quan anava en moto. Després de l'accident va patir unes lesions greus i va seguir endavant. Després, però, "vaig quedar enfonsat i gràcies a 'Invictes' he pogut tirar endavant".

La víctima també ha agraït molt la tasca que han fet des de Mifas en l'acompanyament d'aquests mesos i ha recordat que "el problema a vegades no està només en l'aspecte físic, sinó que tot és més mental". Per això, ha demanat que Invictes aposti més per l'acompanyament psicològic. Fet que el director del SCT ha dit que es potenciarà.

Finalment, ha animat a "aquells que tinguin un problema derivat d'un accident de trànsit sigui psicològic, físic o problemes de terapeutes ocupacions, que vingui cap a Mifas i s'apropi al programa perquè entre tots ens ajudarem".

Serveis de suport i d'orientació

Al programa Invictes, a Catalunya hi han participat una setantena de persones. A Girona n'han estat 15, la majoria dones (11) i d'una edat propera als 45 anys. Són víctimes d'accidents de trànsit greus que presentaven politraumatismes, lesions cranioencefàliques, lesions medul·lars i molts d'ells, amb trastorns de la conducta, com ha explicat Josep Bécares, coordinador de projectes Fundació Mifas.

L'objectiu d'aquest programa és oferir a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida serveis de suport i d'orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent. 'Invictes' no és un programa que doni suport psicològic com el que es dona al Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) que acompanya sobretot famílies que han perdut una persona en un accident.

En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha dit a la presentació que “és un projecte de comunitat que neix de l'expertesa i l'experiència i pretén ser un servei de qualitat amb vocació de créixer. L'objectiu és acompanyar la víctima de trànsit perquè sigui el més autònom i independent possible després de l'accident”. També ha relatat que el que es fa és ajudar les persones ja sigui a través de facilitar-los l'accés a recursos que ni sabien abans que existien, orientar-les a famílies i el seu l'entorn social i laboral, entre altres.

Públic i gratuït

Durant la presentació s'ha posat èmfasi que el servei és públic i gratuït i que al centre hi ha les persones. De fet, un equip en aquest cas de Mifas format per professionals de l’educació i treball social, teràpia ocupacional i la psicologia desenvolupa un treball interdisciplinari per acompanyar la persona, el seu entorn social i família per donar resposta a aquesta nova situació. El que cerquen és que la persona pugui assolir l’autonomia, inclusió social i objectius determinats per la mateixa persona, i també oferir suport a persones de l'entorn i família entenent la importància del llaç social i la cura a les cuidadores.

El servei es fonamenta en el model de l’atenció integral centrada en la persona i el de la vida independent i comunitària. L’equip es desplaça com ha descrit el coordinador de projectes Fundació Mifas. Per tant, el que fan és atendre presencialment i si cal telemàticament a la víctima en diversos aspectes. En tasques d'informació i orientació especialitzada, suport en tràmits, diagnòstics d’accessibilitat i estratègies de mobilitat, foment de la participació en la vida social i associativa, acompanyament en activitats d'oci i cultura, grups de suport i ajuda mútua, inserció laboral i suport a l'entorn de la víctima.