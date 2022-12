Usuaris de Mifas reflexionen sobre la vida i els canvis amb l’obra «Des-Astres»

Aquest dissabte 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, una jornada que vol promoure els drets i el benestar d’aquest col·lectiu en tots els àmbits de la societat i conscienciar sobre la seva situació. Coincidint amb això, el dia abans, divendres, a les 7 de la tarda, la Sala La Cate de Figueres acull l’estrena de Des-Astres, una obra creada i interpretada, per primer cop, per quatre usuaris i quatre treballadors del centre de dia Pere Llonch del Grup Mifas. Nascuda en el si d’una activitat del propi centre, centrada en improvisacions teatrals i jocs, ha servit per generar «una molt bona dinàmica de grup» i per mostrar una realitat molt sovint ignorada amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més inclusiva.

Marina González, Marc Prat, Ricard Catalán, Sebastià Quintana, Jaime Jiménez, Oriol Leza, Macarena Moya i Sonia Hernández són els encarregats de donar vida a Des-Astres, sota la codirecció dels mateixos Catalán, Leza i Sara Cufí. Tot va néixer de la voluntat d’un dels usuaris, Sebastià Quintana, d’explicar la seva història vital. Així va començar a forjar-se Des-Astres. «Es van agafar pinzellades d’aquesta història i la resta és ficció creada a partir d’improvisacions i exercicis teatrals; així vam ajustar el text segons els usuaris que volien participar», assenyala Catalán, que és infermer i tècnic educatiu al centre, tot i que aquí també ha desplegat la seva faceta artística com integrant de la companyia Tequatre. Oriol Leza també tenia vinculacions amb les arts escèniques mentre que Sara Cufí és art terapeuta.

La història de Des-Astres s’ambienta pràcticament en l’habitació d’un hospital i representa «el camí de la vida i els canvis que anem patint i com encaixar-los». Per bona part de l’elenc aquesta és una experiència nova. Per fer-la possible fa quasi dos anys que assagem. «Vam començar com una activitat de centre i, a poc a poc, es va anar engegant aquest projecte que els ajuda a ser molt responsables i útils, amb ganes d’expressar-se i explicar històries d’una altra manera, així com a donar visibilitat a la resta de les persones que no tenen l’oportunitat de pujar en un escenari», comenta Catalán. En aquest sentit, els tècnics que participen en l’obra juguen el paper de «fil conductors» de la història.

Per donar forma a Des-Astres, s’ha dut a terme un treball de mímica, ja que alguns dels actors no poden parlar o parlant els costa d’entendre, cosa que es copsa en alguna de les escenes. També es juga amb moltes transicions de música i veus en off amb explicacions per posar en context i ajudar els espectadors. «Juguem amb el text, el diàleg, però també amb altres recursos com el moviment, la mímica i les mirades», corrobora Ricard Catalán qui assenyala que l’obra no és ni una comèdia ni un drama, però que té components d’ambdós i narra una història «dura» que fa reflexionar sobre la vida, els canvis i que comporten. «Ja ho diem, és el joc del destí, una partida, que no deixa de ser la vida», afegeix el codirector. El títol de la peça respon a un joc de paraules i vol remetre «a la crisi, al canvi».

Taller de circ, dissabte

L’endemà d’aquesta representació, dissabte, d’11 a la 1 del migdia, al Teatre Municipal el Jardí, juntament coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, s’ha previst un taller de circ amb la Fundació Altem i l’associació de Lleure el Dofí. L’impartirà el col·lectiu Mur, que treballa aquesta branca escènica des de la inclusió. Durant l’activitat, un grup de deu persones de cada centre, una vintena de participants en total, aprendran diferents disciplines del món del circ i, al final, veuran una petita mostra del que fa habitualment Mur com a companyia.

Tal com explica Aina Baig, directora dels equipaments d’arts escèniques de Figueres, l’objectiu d’aquest taller «és apropar el circ a col·lectius que sovint no el tenen a l’abast i sobretot trencar les barreres mentals que sovint tenim com a societat respecte a les persones amb diversitat funcional i a les seves limitacions». Així, recorda que fa uns mesos van dur a terme la funció de Mare de sucre, una obra escrita per Clàudia Cedó protagonitzada per actors amb diversitat funcional que qüestiona el dret a ser mare d’aquests col·lectius més vulnerables. Aleshores es va programar també un taller previ de la mà d’Escenaris Especials, un projecte que treballa perquè a l’escenari s’hi vegi reflectida la diversitat real que existeix a la societat fent teatre amb persones amb diversitat funcional, entre altres, i l’Associació de Lleure el Dofí. «El resultat va ser molt positiu», confirma Aina Baig tot afegint que tenen ganes «de mantenir viva aquesta línia de treball i donar accés a les arts a escèniques a tothom, en especial als col·lectius més vulnerables». És la mateixa filosofia que propugna Apropa Cultura, una porta a la inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat.