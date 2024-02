A Figueres, hi ha diversos carrers que, en teoria i des de fa anys, tenen instal·lats controls d’accés de vehicles en franges horàries o per a les furgonetes comercials de repartiment de mercaderies. Després de registrar nombroses avaries, l’Ajuntament té en cartera estudiar una solució per a actualitzar aquests sistemes de control i fer-los més àgils.

Fonts del Govern municipal han explicat que «davant de totes aquestes avaries constants de les pilones mòbils, s’està valorant un projecte per canviar-les totes per càmeres lectores de matrícula que controlin accés a les zones pacificades, com a Girona i a molts altres llocs».

Arran de la informació publicada recentment per l’EMPORDÀ sobre la inactivitat manifesta del control d’accés a la Rambla des del darrer tram del carrer Nou, l’Ajuntament ha optat per retirar el cartell de la plaça Ernest Vila, a la Font Lluminosa, que advertia de les restriccions de trànsit els dies laborables i festius, ja que la seva execució depenia de la pilona de la cruïlla amb el carrer de la Rutlla, que no funciona. Tanmateix, l’Ajuntament ha informat que la pilona d’entrada i sortida del carrer Girona a la Rambla també s’ha hagut d’arreglar i la del carrer Pep Ventura, a l’altura de la pujada del Castell, es va espatllar recentment i l’estaven arreglant. També hi ha un punt de control al centre històric, a l’entrada del carrer Maria Àngels Vayreda des de la pujada del Castell.

En aquests tres espais, fa anys que l’Ajuntament va apostar per pacificar el trànsit, una mesura que en el cas del carrer Nou també va comportar intercanviar el sentit de circulació del primer tram del carrer Castelló per a convertir la plaça de la Font Lluminosa en un giratori per a facilitar el pas del transport públic. Una mesura que va aixecar polèmica.

Accessos complicats

Els controls d’accés al centre històric, pensats per afavorir l’entrada i sortida dels veïns, també han comportat complicacions en l’ús que en fan algunes empreses de repartiment de mercaderies, la qual cosa ha generat alguns moments puntuals d’acumulació de camions i furgonetes a la plaça de l’Ajuntament o la circulació d’aquestes dins de la zona de vianants en plena temporada turística i amb els carrers plens de gent.

Fregant la ratlla dels 50.000 habitants

Figueres va tancar l’any 2023 amb 47.879 habitants. La capital empordanesa s’acosta, doncs, al límit dels 50.000 ciutadans, la qual cosa implicarà, quan s’hi arribi, que farà un salt en la recepció d’ajuts per als municipis d’aquesta magnitud. També voldrà dir un augment de 21 a 25 regidors en el plenari municipal. Tanmateix, el gran canvi serà la pressió que rebrà el municipi per a ajustar la seva realitat de mobilitat als objectius europeus d’aquesta. El futur de l’avinguda Salvador Dalí està condicionat per aquest tema.