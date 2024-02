Els Bombers han treballat aquest dilluns de matinada en un incendi a Darnius. Han rebut l'alerta cap a un quart de cinc que hi havia una barraca de fusta i pedra en flames.

S'han desplaçat a la zona amb vuit dotacions i hi han pogut comprovar que com els havien dit hi havia un incendi en aquest habitacle de 150 metres quadrats situat a la carretera de la presa de Darnius.

Han treballat en l'extinció del foc que bàsicament ha cremat palets, que és el que hi havia a dins de la barraca, segons indiquen des dels Bombers. Tot i el succés, no s'han hagut de lamentar ferits.