Incendi en un hotel de Port de la Selva. S'ha declarat cap a un quart d'una en un establiment del carrer de la Font.

Els Bombers han activat cinc dotacions i la columna de fum és molt densa. Els efectius estan treballant a la terrassa superior de l'hotel i segons les primeres informacions, el que es veia afectat eren els comptadors i la zona dels aparells d'aire condicionat que hi ha a la zona.

Actualment, l'establiment es troba tancat i dos treballadors són els que han donat l'avís. De fet, han intentat apagar les flames, segons indiquen des del cos d'emergències. No s'han produït ferits.

Ha cremat la instal·lació i una caseta d'uns 25 m2 dels aparells d'aire condicionat situats al terrat. No hi ha hagut propagació a la resta d'hotel, el qual estava buit. El foc està apagat i estem revisant punts calents. pic.twitter.com/ES0jBfe2Dz — Bombers (@bomberscat) 31 de enero de 2024

Finalment, cap a un quart de dues els Bombers han donat el foc per apagat. La zona afectada i cremada és la instal·lació elèctrica i una caseta d'uns 25 metres quadrats on hi ha els aparells d'aire condicionat situats al terrat. Gràcies a l'actuació dels Bombers, no hi ha hagut propagació a la resta d'hotel. Els Bombers segueixen sobre el terreny per acabar d'apagar els punts calents.

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva ha demanat no acostar-se a la zona i que la gent no col·lapsi la central de la Guàrdia Municipal.

Els membres de Protecció Civil són els que s'han desplaçat inicialment a la zona, l'han perimetrat i han esperat l'arribada dels Bombers.