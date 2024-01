L’Escala constata la insalubritat de l’antic restaurant La Palmera comprat a subhasta

L'Ajuntament de l’Escala ha pogut accedir per primer cop a l’antic restaurant la Palmera al centre històric que es va adquirir a través d’una subhasta per 495.000 euros. Els serveis tècnics van avaluar el seu estat en una visita. Ara està previst fer el projecte d’enderroc per executar-lo el mes vinent. De moment serà un aparcament, però s’estudia donar-li algun altre ús en un futur.

L’establiment va funcionar durant molts anys al carrer la Torre en una finca de 1.500 metres quadrats amb 510 de planta. A l’interior hi havia una terrassa exterior amb jardí. Però el local, un dels emblemàtics de la població que va funcionar a ple rendiment durant dècades marcades pel turisme, va tancar les portes fa anys i actualment presenta greus problemes de salubritat. S’havia intentat en nombroses ocasions contactar amb la propietat perquè s’enderroqués.

L’octubre de l’any passat es va poder adquirir a través d’una subhasta instada per Hisenda que era el principal creditor. L’Ajuntament va guanyar la subhasta.

Segons han informat fonts municipals, s’ha rebut l’adjudicació de la subhasta i per primer cop els serveis tècnics han pogut entrar a veure com estava per dins. Fins ara no s’havia pogut entrar com a nous propietaris, a l’espera que es tanquessin tots els tràmits administratius amb l’adjudicació final.

La finca no només s’aprecia en mal estat des de l’exterior, sinó també a l’interior on s’acumula la runa, mobiliari trencat i tancaments o parts malmeses. També ha proliferat la vegetació. Les fonts municipals han explicat que per la insalubritat calia actuar-hi.

El primer que es farà, han informat, serà un projecte d’enderroc que s’espera executar el mes vinent.