Davant les problemàtiques climàtiques i socials que afronta actualment la comarca, neix l’Agrupació Jovent Ecologista Empordanès. L’assemblea fundacional tindrà lloc el 2 de febrer, a les vuit del vespre a la seu de l’Ateneu de Figueres. És una crida oberta a tots els joves compromesos que desitgin unir-se a la seva causa i que servirà «per acabar de definir les nostres actuacions i línia a seguir amb l’objectiu de defensar el territori i la seva gent i lluitar per un futur digne. Sabem que hi ha molta necessitat a la comarca d’un espai com aquest i que hi ha necessitat d’aquest espai i molta voluntat per part del jovent de participar en espais com aquests» explica Pep Salleras, membre de l’agrupació. «Aquesta tindrà un vessant de formació i divulgació i una altra dedicada a activitats més concretes».

El manifest de l’entitat neix de la constatació de la inacció de les institucions davant d’un futur compromès. Enfrontant-se a la sequera, la desertificació progressiva i un model social caduc centrat en el turisme i l’explotació del territori, els joves proclamen que «l’organització popular és l’única eina que ens permetrà tenir un futur digne». "No es tracta només de l'absència de perspectives de futur sinó de la possibilitat de tenir un present" Volen deixar enrere un model turístic que «ens ha condemnat a la misèria en benefici de quatre». Consideren que el territori ja es troba en una situació límit, i rebutgen la inacció mentre «els beneficis econòmics d’uns pocs ens roben el present i qualsevol perspectiva de futur». Aquesta nova agrupació aspira a superar el model social «que ha desconnectat la gent del seu territori i volen abandonar un model energètic explotador i extractivista que ens enfonsa encara més». El Jovent Ecologista Empordanès destaca les dificultats dels joves a la comarca, on «ja no es tracta només de l’absència de perspectives de futur, sinó de la possibilitat de tenir un present». Amb dades impactants, recorden que «només a Figueres, més del 45% dels infants es troben en risc de pobresa mentre que la precarietat laboral és la norma entre el jovent».