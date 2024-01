Amb la celebració de la seva assemblea general ordinària, aquest dissabte 27 de gener, l’Institut d’Estudis Empordanesos obre definitivament una nova etapa a la seu que comparteix des de la tardor passada amb el Cercle Sport Figuerenc. Ambdues entitats van signar a finals de novembre un acord de col·laboració que ja ha tingut com a primer fruit l’obertura d’una nova oficina de l’IEE en els baixos de l’edifici del carrer Monturiol, propietat de l’Sport.

La primera activitat conjunta va coincidir amb la presentació del volum 54 dels Annals de l’Institut, un acte que va tenir com a colofó la signatura del conveni per part dels respectius presidents, Pere Padrosa i Anna Maria Puig, en presència de l’alcalde, Jordi Masquef, i el notari, Vicente Daudí. L’objectiu de l’acord és «continuar treballant per la visibilització i la dinamització dels valors socials i culturals, en l’àmbit de la ciutat de Figueres i la seva comarca, l’Alt Empordà, així com dels espais de divulgació, o qualsevol altra actuació d’interès que ambdues considerin necessari».

D’aquesta manera, els associats de les dues entitats històriques de llarg recorregut com són el Cercle Sport Figuerenc, fundat el 1891, i l’IEE, fundat el 1957, comparteixen ara serveis i activitats. L’Institut manté la seu principal en el local de la seva propietat de l’avinguda Pirineus, on té el gruix de l’arxiu documental, però el punt d’atenció al públic és ara al carrer Monturiol. A curt termini, en el Cercle Sport, s’hi instal·larà la biblioteca del centre d’estudis.

Per a Jordi Masquef, alcalde i diputat provincial, aquest acord reforça la rellevància de les dues entitats i el pòsit que hi va haver abans de la seva fundació. Aquesta entesa «ens ha de fer recordar a tots que Figueres ja era ciutat abans que Alfons XII ens reconegués», diu. Pere Padrosa argumenta que des del Cercle Sport «vam tenir molt clar, des de l’inici de les converses, que anar junts ens permetria ser més forts». Així ho interpreta, també, Anna Maria Puig, per a qui el més important és «continuar treballant, sumant esforços», al mateix temps que estaca el fet del «guany de proximitat» que té l’IEE «en situar el seu espai d’atenció al públic en l’eix cultural més important de Figueres» que va des del Museu de la Tècnica fins al Museu Dalí, passant per la casa Natal, els museus de l’Empordà i del Joguet amb el carrer Monturiol com a lloc de pas obligat.

L’Ateneu uneix tres entitats històriques

L’entesa de col·laboració efectiva entre el Cercle Sport Figuerenc i l’Institut d’Estudis Empordanesos no és l’única que hi ha hagut a la ciutat aquests darrers mesos. Tres altres entitats de llarg recorregut, com són Òmnium Cultural, Iaeden-Salvem l’Empordà i el Centre Excursionista Empordanès també han seguit aquest camí fent un front comú per a l’obertura del nou Ateneu del carrer Era d’en Vila, que és una realitat des del mes de setembre passat. Tots dos projectes han estat impulsats des de l’anomenada societat civil, al marge de l’administració pública.