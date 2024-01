Després de 12 anys al capdavant de l’ajuntament del Port de la Selva Josep Maria Cervera va formalitzar, ahir, la renúncia a l’alcaldia.

Cervera, diputat de Junts al Congrés des del mes de juliol passat, va fer el seu discurs de comiat i agraïment als veïns i veïnes del municipi en el ple extraordinari que es va celebrar a l’Espai Port. «Vull agrair la tasca de tots els regidors que m’han acompanyat durant aquests anys, i la confiança dels veïns i veïnes. Estic convençut de la continuïtat del nostre projecte al municipi», va explicar.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, la presidenta del Parlament, Anna Erra, els diputats de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, Marta Madrenas, Josep Maria Cruset, Isidre Gavín, Eduard Pujol i Pilar Calvo; el senador Joan Bagué, el diputat al Parlament, Salvador Vergés, la presidenta de Junts a la Vegueria, Maria Àngels Planas, la presidenta comarcal del partit, Míriam Lanero, el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, i alcaldes i regidors de l’Alt Empordà van fer costat a Cervera. Així com ho van fer nombrosos veïns i veïnes del municipi. La número 2 de la candidatura a les passades municipals, Lídia Ferrer, ha assumit provisionalment el càrrec d’alcaldessa accidental, que es formalitzarà en el pròxim ple.

Cervera, llicenciat en Història i Geografia per la UdG i postgrau en Gestió d’Emergències i Catàstrofes per l’Escola Universitària Creu Roja-UAB , ha estat alcalde des de 2011 i un dels impulsors de l’Associació de Municipis per la Independència. El novembre de 2019 va ser escollit senador per Girona i el juliol de 2023 va ser elegit diputat al Congrés, tasca a la qual es dedicarà plenament.