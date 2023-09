Des de divendres a la tarda, milers de persones han ‘envaït’ els carrers i places de Castelló d’Empúries per gaudir del Terra de Trobadors, la gran festa medieval de Catalunya que es tanca aquest diumenge al vespre. Al llarg de tres dies, el festival ofereix més de 200 activitats amb l’enderroc del Castell Comtal com a temàtica escollida d’aquesta 31a edició.

Precisament, una de les principals novetats d’aquest any és l’increment d’activitats relacionades amb la temàtica escollida amb la voluntat de divulgar l’aspecte històric triat en aquesta edició. En aquest sentit, avui dissabte s’han celebrat dues visites guiades ofertes per l’historiador Elvis Mallorquí per conèixer la història de la fortificació; també s’ha estrenat una nova instal·lació escenogràfica L’última torre del castell, que busca transportar el públic en un entorn d’arquitectura militar medieval; i s’ha inaugurat una nova zona d’oficis al carrer Peixateries Velles, que formava part del perímetre del Castell Comtal on el visitant hi pot trobar un campament d’oficis de paraires, teixidors, filadores…

L’edició d’enguany presenta altres novetats en la seva programació que, com sempre, inclou una gran quantitat de propostes per a tota la família. Un dels canvis més destacats és la renovació de bona part dels espectacles de carrer a càrrec de companyies professionals que actuaran durant els tres dies de celebració de la gran festa medieval.

La programació del festival es completa amb alguns dels ‘clàssics’ del Terra de Trobadors com el mercat, el soper medieval celebrat divendres o el torneig medieval de dissabte, que ha estat una de les activitats més multitudinàries del festival. Un altre dels espais que han acollit més assistents són les tavernes que, després de l’èxit de l’any passat, tornen a oferir plats inspirats en la gastronomia medieval amb propostes com el senglar amb salsafins, el xai infernal o el pot i tripa.