La secció tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat una dona acusada de falsificar el certificat d'alta del padró per cobrar una prestació de viudetat l'any 2013 a Roses. S'enfronta a 4 anys i mig de presó per un delicte de falsedat documental amb concurs medial d'un delicte d'estafa processal. També li demanen que pagui una mula de 2.850 euros.

Segons ha explicat la processada, va anar a viure amb la seva parella, que era Guàrdia Civil, a la caserna de la Guàrdia Civil de Roses quan van iniciar la relació sentimental, a mitjan 2007. No es van casar, i al cap de cinc anys el seu home va morir. Llavors va iniciar un procés administratiu amb l'ajuda d'una gestoria per demanar la prestació de viudetat. "Em vaig deixar aconsellar, jo estava molt malament i no em veia capacitada per fer-ho", ha relatat.

El certificat d'alta de padró que l'acusada va fer arribar al Ministeri de Defensa i a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) hi consta una data d'alta de l'any 2007, tal com ella defensa. Tot i que l'administració li va denegar la prestació en un primer moment, ella va recórrer als tribunals i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar la raó, basant-se en el certificat d'alta al padró que ella havia fet constar.

Però aquí sorgeix la controvèrsia: una exparella del finat que assegura que hi va conviure durant 14 anys, dels quals l'últim va ser el 2008, va intentar demanar la viudetat però li van denegar al·legant que ja s'havia demanat. Quan va assabentar-se'n, va anar a denunciar els fets als Mossos d'Esquadra i van comprovar amb l'ajuntament que al certificat del padró de la processada hi posava que l'alta s'havia produït l'octubre de 2011, quatre anys després del que teòricament havia fet constar perquè li donessin la prestació.

L'acusada ha assegurat que ella no va modificar les dades del padró, tal com assegura la fiscalia i l'acusació particular, i que tampoc té coneixement que ho fes una tercera persona. Des de 2013 cobra una pensió de viudetat d'uns 800 euros mensuals.

Acreditar una convivència "fictícia"

En canvi, les acusacions asseguren que va alterar el certificat original per tal que constés que havia conviscut amb el finat durant 5 anys, que és el període mínim de convivència que s'ha d'acreditar per tal d'optar a una prestació de viudetat.

Segons l'exparella, víctima del procediment i que s'ha personat com a acusació particular, després de la separació, l'home va anar a viure a Cartagena més d'un any per problemes mèdics i després va ser destinat al nord d'Espanya, així que assegura que no va anar a viure a la caserna de Roses fins a l'any 2011.

La secretària de l'Ajuntament del municipi ha explicat al tribunal que no és possible que una persona es doni d'alta al padró dues vegades, i que si es fa qualsevol modificació ha de constar als antecedents. Així mateix, ha indicat que tot i que "és possible" que aquesta disparitat de dates sigui un error administratiu, ha deixat clar que és "quasi impossible" que dos padrons de la mateixa persona constin al mateix registre.

L'acusació particular, a banda de la pena de presó, també demana al tribunal que l'acusada retorni tot el que ha cobrat i que se li aboni a la víctima.

La defensa de la processada defensa que no hi ha prou proves per demostrar que el padró s'ha falsificat, i retreu a les acusacions que no hagin demanat un peritatge per acreditar-ho. Conclou que davant la possibilitat que la disparitat de dates es degui a un error administratiu, cal absoldre l'acusada.