El jurat popular ha absolt un dels dos acusats de matar un home i amagar-lo dins el maleter del seu cotxe a Roses l'abril de 2021. El veredicte del judici celebrat a la secció tercera de l'Audiència de Girona ha conclòs per unanimitat que no hi ha proves que acreditin que el segon acusat va tenir relació amb l'assassinat. De fet, els investigadors només van trobar una empremta d'aquest processat a una cinta adhesiva que hi havia al menjador de l'habitatge on va tenir lloc el crim. La resta d'indicis eren la declaració del germà de la víctima, a qui durant els deu dies que va estar amagada al cotxe, l'acusat li deia que estava viu i li donava excuses com ara que havia estat ingressat a l'Hospital de Figueres perquè s'havia barallat amb uns homes per temes de drogues.

Es tracta d'indicis insuficients per demostrar que l'acusat va participar de l'assassinat. En canvi, el jurat té clar, també per unanimitat, que el segon acusat va dur a terme l'assassinat el 2 d'abril a quarts de sis de la tarda. Ell sol va matar la víctima mentre dormia al matalàs que tenia instal·lat al menjador (a les dues habitacions del domicili hi cultivava marihuana) del domicili, fent servir, com a mínim, un ganivet i una destral o matxet, amb els quals va propinar-li múltiples lesions mortals al cap, dos ferides a l'esquena i una a l'abdomen on li va deixar clavat el ganivet. Tot plegat ho va fer sense donar-li cap oportunitat de defensar-se. Després va embolicar el cos amb mantes, tovalloles i la cortina de la dutxa i va amagar-lo dins el seu cotxe, que va abandonar al carrer. El jurat recull les conclusions de la investigació policial, que va trobar diverses empremtes de l'acusat al cotxe de la víctima, a la cinta d'embalar amb la qual va embolicar el cos i també a la cortina de dutxa, aquesta última tacada de sang de la víctima. Habitatge ocupat El jurat també ha considerat provat que els acusats vivien il·legalment a l'habitatge, situat a la urbanització Mas Boscà del municipi, i que el van ocupar uns mesos abans que tingués lloc el crim. Ambdós han estat considerats culpables d'un delicte de violació de domicili, però l'acusat que ha estat absolt de l'assassinat no entraria a presó en cap cas perquè la pena màxima per aquest delicte és de 2 anys i ja els ha complert en presó provisional. El culpable d'assassinat també ha estat declarat responsable d'un delicte de resistència contra l'autoritat i d'un delicte lleu de lesions, perquè durant la seva detenció va forcejar amb una Mossa d'Esquadra quan li va donar l'alto. Amb tot, han considerat que les lesions són menys greus de les que pretenien les acusacions. Fins a 25 anys de presó El culpable d'assassinat s'enfronta ara a 28 anys de presó, sumant l'assassinat, les lesions i la violació de domicili. L'acusació particular és qui demana la pena més alta per l'assassinat, mentre que el Fiscal en demana un total de 25 i mig. Les acusacions han demanat que, en cas que es decreti expulsió, el processat compleixi abans tres quartes parts de la condemna, i que un cop pugui gaudir de permisos es dugui a terme la mesura. La defensa de l'acusat demana una pena màxima de 21 anys de presó. Serà la magistrada qui s'encarregarà de dictar sentència.