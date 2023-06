Una vintena de pageses de les comunitats autònomes de Catalunya, Extremadura, La Rioja i Castella i Lleó van participar el 22 de juny en un taller teoricopràctic sobre agricultura regenerativa a Pedret i Marzà. El curs l’ha impartit Francesc Font, pagès del municipi i impulsor de The Regen Academy. Aquest és el primer que s’ha dut a terme específicament per a dones a Catalunya. I s’emmarca en el suport de la Fundació PepsiCo a la llançadora d’emprenedoria Ruraltivity, impulsada per l’Associació de Dones Rurals (FADEMUR). Per tal d’arribar al màxim de pageses possibles, el 20 de juny les integrants de FADEMUR d’arreu d’Espanya van poder assistir a una formació teòrica impartida també per Francesc Font que es va fer telemàticament on van participar més de cinquanta dones.

Les emprenedores tenen diversos tipus de conreus, cereal, olivera, vinya, bolets, etc., i amb diferents nivells d’implantació del mètode regeneratiu a les seves finques. Anna Martí de l’empresa d’oli Priordei explica que: «Fa uns anys es veia com una cosa molt alternativa, però la meva zona del Priorat hi ha molta gent que utilitza aquest sistema a la vinya amb resultats molt positius i jo vull provar si també es pot aplicar al cultiu d’olivera». En aquest sentit, Carla Gili, una jove pagesa que ha tornat de la ciutat per dedicar-se també al cultiu de les oliveres amb la seva marca Anècdota assegura que: «Soc molt nova i és una oportunitat per conèixer una altra manera de fer. Quan comences i ets nou has d’experimentar. I veig que l’agricultura regenerativa podria funcionar molt bé en els camps on l’olivera està en extensiu».

Francesc Font fa vuit anys que va començar a implantar l’agricultura regenerativa a la comarca i és pioner a l’Estat. Tal com explica, aquest mètode és clau per a recuperar la biodiversitat i regenerar els sòls i també pel segrest del CO2. «Estem en un període de sequera extrema i precisament utilitzar l’agricultura regenerativa ajuda a millorar la terra i fer-la més fèrtil i també a aprofitar millor l’aigua de la pluja», assegura.

En la mateixa línia treballa Nazaret Mateos de Palència que fa sis anys que està implantant la regenerativa en el seu negoci Entre Setas, la seva metodologia de cultiu és única a Europa perquè «nosaltres busquem l’impacte zero i el respecte hídric. Així que les varietats de bolets són rotatives i aprofitem la climatologia natural per cultivar-los. En comptes de crear artificialment les condicions idònies». I afegeix que: «Francesc Font és un referent i sempre és una bona opció formar-se i compartir experiències».

Pel que fa a FADEMUR, Nieves Alonso, coordinadora estatal, qualifica el taller de molt positiu perquè «és important conèixer l’agricultura regenerativa per millorar els sòls i lluitar contra el canvi climàtic i a més millorar les produccions. És una manera de treballar innovadora per a nosaltres i hi ha hagut molt interès. I gràcies a PepsiCo hem pogut accedir a aquesta formació».

Per la seva banda, Andrea Pont, responsable de la Fundació PepsiCo a Europa, explica que aposten per aquesta classe de formacions perquè «busquem col·laborar amb organitzacions estratègiques en l’àmbit local que ens permetin arribar a prop de les comunitats on vivim i treballem. Amb aquesta mena de formacions a dones rurals, busquem un impacte positiu per a elles a llarg termini perquè les dones prosperin en les seves emprenedories».