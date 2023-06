L’Associació de Propietats per a la Conservació de la Natura, constituïda el gener d’enguany a Albanyà neix com a resposta a les necessitats dels propietaris de finques privades que desitgen conservar i protegir la riquesa natural present en els seus terrenys. Amb més d’una vintena de socis, aquesta iniciativa busca fomentar la col·laboració i la creació d’un espai associatiu on compartir inquietuds, amenaces, problemes i sol·licitar ajuda en la tasca de conservació. L’associació ha donat a conèixer la missió i les línies d’actuació actuals en què està treballant al Celler Espelt de Vilajuïga on es va crear un espai de debat sobre el full de ruta i les pròximes fites a assolir.

L’entitat es va constituir a partir de l’estudi de motivacions de la propietat privada per conservar la natura realitzat el 2021 per la Xarxa per a la Conservació de la Natura encarregada de donar suport i assessorar la nova entitat. «Aquest informe va posar de manifest la necessitat de tenir un espai associatiu que permeti als propietaris de finques privades compartir els seus interessos i preocupacions per preservar els valors naturals presents en les seves propietats» assenyala Anabel Cepas, assessora Jurídica ambiental de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.

Protegir el patrimoni natural

Els membres d’aquesta nova associació són propietaris de finques privades amb perfils molt diversos. Hi ha des de grans propietaris amb extenses superfícies de terreny fins a propietaris més petits amb explotacions agrícoles. Alguns d’ells fan producció ecològica, mentre que altres tenen activitats d’ecoturisme. Tots comparteixen un interès comú: conservar i protegir el patrimoni natural de les seves finques.

La missió de l’associació és promoure models de gestió de la propietat privada que estiguin en harmonia amb la natura. Això s’intenta aconseguir mitjançant un model d’economia rural, social i regenerativa, establint col·laboracions amb tots els sectors implicats en aquest procés.

Cepas fa referència a les cinc línies d’actuació principals que manté l’associació. En primer lloc, la gestió per a la conservació del medi i la seva biodiversitat: s’estimulen iniciatives orientades a conservar i protegir la natura a les finques dels membres. També s’impulsen figures de protecció per a aquests espais mitjançant l’aplicació de normatives adients.

Una segona línia és la comunicació i difusió, ja que l’associació busca donar a conèixer la seva activitat per tal d’atraure més persones interessades en la conservació de la natura a través de les finques privades. També es promouen campanyes de sensibilització. Una tercera gran línia seria la d’incidència política, que es refereix al fet de representar la propietat privada davant entitats públiques i privades. L’associació ofereix acompanyament i suport per a la sol·licitud de subvencions destinades a les propietats privades que fan actuacions de conservació. A més, està estudiant la creació d’una figura de protecció per a les finques privades i la sol·licitud d’un sistema de bonificacions fiscals per a aquestes finques. També hi ha una gran línia de finançament que el que pretén és impulsar diferents iniciatives, com ara donar acompanyament i suport per a la sol·licitud de subvencions que puguin sortir per la propietat privada que fan actuacions de conservació. Finalment, promou el coneixement i el treball en xarxa entre els membres per millorar les pràctiques de conservació.

L’associació convida les persones interessades a formar part d’aquesta iniciativa de conservació a unir-se com a membres. La pàgina web de l’associació, pcnatura.org, ofereix un correu electrònic de contacte per a més informació i inscripció. Les activitats següents de l’associació encara no estan programades, però es preveu que se celebri una reunió de Junta en el darrer trimestre de l’any per establir un calendari.

«La trobada recentment realitzada al Celler Espelt va permetre als propietaris conèixer-se personalment i compartir preocupacions comunes. Alguns dels neguits expressats van ser la regulació de l’ús públic dins de les finques privades, l’assessorament per adaptar-se al canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat».

Experiència al Mas Marès

De la mà de Celler Espelt es va visitar la finca per conèixer el projecte de conservació de la biodiversitat que s’està duent a terme a Mas Marès. És una finca agrícola situada al Parc Natural de Cap de Creus. «El nostre objectiu en aquestes vinyes no només és treure’n un bon vi, sinó també generar Espais Agraris d’Alt Valor Natural» remarca la propietària, Anna Espelt.

«En els darrers vint anys que fa que gestionem aquestes terres, hem fet tot el possible perquè l’agricultura i la natura treballin juntes per crear un paisatge harmònic i sostenible» ha explicat Espelt.

El paisatge conreat i pasturat de Mas Marès actua com a franja de seguretat i protecció cap a la zona urbanitzada de Roses. «El conreu ajuda a crear un tallafoc natural, amb poca càrrega de combustible i ajuda a tenir més eines per dominar-lo millor, i aturar-lo. Tal com vam poder comprovar a l’incendi del febrer de 2022».