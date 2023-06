El menor d'edat que va quedar ferit crític en l'accident de Navata d'aquest diumege ha mort a l'hospital Josep Trueta de Girona, on estava ingressat. El sinistre es va produir pels volts de dos quarts de tres de la tarda. Per causes que s'estan investigant, es va produir un xoc frontal entre dos vehicles a l'N-260, a l'alçada de la localitat alt-empordanesa. Com a conseqüència de l'accident, quatre persones van haver d'ingressar a l'hospital, entre elles el nen que ha mort. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar quatre dotacions dels Bombers que van haver d'excarcerar els ferits. Diverses ambulàncies van traslladar els afectats fins a l'hospital.