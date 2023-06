El diumenge dia 18 una trentena de persones, convocades pels Amics del Castell de Sant Ferran, van fer una passejada per camins inèdits al voltant del Castell de Sant Ferran. Es va iniciar just davant l’entrada al pàrquing públic abans de l’entrada al Castell.

Semblava que es donaria una “volta al Castell” tradicional com ho fan sempre les famílies de Figueres des de temps immemorials però en Josep Espigulé, el guia de l’expedició, va portar el grup per un camí diferent que al cap de pocs minuts es va convertir en territori assalvatjat. L’Espigulé feia parades per descansar i aprofitar per explicar al grup les particularitats de les plantes que es trobaven, com ara els seus efectes curatius.

En un punt del camí es va arribar al túnel que travessa l’autopista per sota essent una experiència única. Aquest túnel porta a les Basses del Terrisser, objectiu final de l’expedició. També es va poder visitar una petita cova i el camí amb el pont de fusta.

Durant el camí, algunes persones del grup aprofitaven per recollir les deixalles que trobaven en una borsa i deixar la zona ho més neta possible.

Des de les Basses el grup va tornar al punt de partida a l’hora prevista i el president l’Amics, en Fede Luque, va donar les gràcies a tothom i especialment al protagonista de la passejada, en Josep Espigulé, que va deixar molt content a tothom amb les seves explicacions.