Quan en Joan Plana i el seu equip varen entrar al Consistori rosinc amb quatre regidors i a l’oposició, recordo que pràcticament cada mes presentaven mocions. La majoria eren irrellevants pel bon funcionament del poble, però els donava un cert protagonisme en els plens, que crec que era el seu objectiu principal. Una de les seves intervencions destacades durant aquella legislatura va ser la de treballar intensament, juntament amb els altres partits de l’oposició, perquè el projecte de reforma de la plaça Catalunya no es tirés endavant. El regidor del PP, actualment, encara es penedeix de la decisió presa i d’haver-se deixat convèncer pel partit, aleshores, independentista.

Crec que a hores d’ara encara no saben per què van bloquejar un projecte que, si s’hagués fet, actualment permetria que totes les terrasses estiguessin situades davant de les seves façanes i la plaça estaria lliure, a disposició de la gent de Roses. I, per tant, es podria utilitzar per fer-hi activitats culturals i d’oci, que crec que és el que li pertoca a una plaça tan important com aquesta. Mala decisió la que van prendre en aquell moment. Avui, com tothom sap, la plaça està ocupada per les terrasses dels restaurants dels voltants i la gent de Roses l’hem perduda com a punt neuràlgic de la vila.

Aquests són els records que tinc d’ells durant aquella legislatura: les mocions i la plaça.

Després, quan van aconseguir entrar al govern i, amb tot el dret del món, van agafar l’àrea de Cultura i Festes, entre altres, hi vaig veure i viure com el projecte de l’escola de música, que estava enllestit per executar i amb els diners sobre la taula, s’anava en orris perquè per ERC l’escola de música no era ni és una prioritat. Això és el que em deien cada cop que demanava per ella.

Dos projectes importants refusats per en Joan Plana i els seus companys en dues legislatures, sense justificació, i que ens han fet perdre molt temps. I, el que és més greu, la seva decisió ha fet que la plaça continuï totalment obsoleta i que una població de 20.000 habitants, com la nostra, encara, el 2023! no tingui ni una escola de música. Us he parlat d’aquests dos projectes perquè repercutien en les àrees de les quals he estat responsable.

Quan alguns parlen que s’ha fet un pacte amb el 155 o amb els promotors del parc eòlic, els puc dir que durant aquesta legislatura, que està pràcticament acabada, he vist com l’estelada es treia de l’entrada del poble farà uns dos anys i que, al Parlament de Catalunya, ERC és el principal soci del PSOE, amb la consellera Jordà al capdavant, per a la instal·lació d’aquesta monstruositat a casa nostra. A qui volen enganyar?

Per acabar faig una reflexió. La decisió de governar amb Junts, ERC o el PSC els pertoca a ells, no a un grup amb dos regidors com GdP, que fàcilment pot ser substituït per Lliures, per exemple, també amb dos regidors. Nosaltres treballem per Roses portant àrees importantíssimes i el que volem és que s’aprofiti la feina feta des de fa vuit anys. I és per això que pactem amb qui sigui d’aquests tres, perquè ni ERC ni Junts han treballat per la independència des de fa massa temps, amb els seus enfrontaments i, a més, tots tres partits han votat a favor de la mega central eòlica al Parlament de Catalunya.

Per tant, si hem de fer el «Pacte dels Perdedors», el farem, perquè de perdedors, a causa del comportament i l’actitud de tots plegats, ho som.