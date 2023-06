El barri de l’Eixample de Figueres ja ho té tot a punt per a celebrar, entre divendres i diumenge d’aquest cap de setmana, la festa organitzada per l’Associació de Veïns que presideix Anna Vila. Els actes tenen lloc a la plaça de la Música i en el recinte de l’escola Salvador Dalí. La festa comença divendres a la nit amb una sessió a càrrec del Dj Carlitos.

Tant dissabte com diumenge, diverses entitats del barri s’han implicat en el programa. Així, dissabte al matí hi haurà demostracions de taekwondo de l’escola Ki-Hop, a les 10 del matí i del Taller de musicoteràpia, a les 11, que aniran seguides d’una activitat de moviment i la festa de l’escuma. Al vespre, hi haurà ball amb l’Orquestra Gerunda. Diumenge, hi ha la matinal de dansa de l’escola Pilar Sánchez i un dinar de germanor, els tiquets del qual es poden recollir, aquest dimecres, al local social. Aires de Mi Tierra tancarà la festa havent dinat.