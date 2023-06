L'empresa concessionària de la piscina municipal de l'Escala, GEAFE SL, ha decidit abandonar la prestació del servei i ha obligat a tancar les instal·lacions aquest divendres en ple inici de la temporada. En un comunicat, l'Ajuntament s'estan fent totes les gestions per tal de poder assumir de forma "ràpida" la gestió del servei i el personal. La voluntat és que es pugui reobrir aquest mateix dissabte "amb totes les garanties de qualitat i seguretat per als usuaris". Des del consistori demanen "disculpes" per la molèsties ocasionades i lamenten que el canvi no s'hagi fet amb una "transició pactada".

El desembre de l’any passat, l'Ajuntament de l'Escala i l'empresa Geafe, que tenia la concessió de la piscina fins el 2027, havien arribat a un acord per acceptar la renúncia presentada per l'empresa i que es faria efectiva el 15 de juny d’aquest any i no comportaria cap contraprestació econòmica. Així es va aprovar en el ple ordinari de desembre la resolució per mutu acord del contracte d’explotació del servei.

Malgrat això, l’empresa va recórrer l'acord després que s’aprovés al ple, de manera que es va haver de suspendre i iniciar noves converses amb el concessionari, que hauria d’haver continuat prestant el servei mentre no s’arribés a un nou acord. Després de diverses setmanes en què l’empresa no ha concretat quina era la seva intenció respecte a la gestió de la piscina, finalment, Geafe va comunicar aquest dijous a última hora als treballadors el seu acomiadament i avui ha abandonat el servei.

Davant la indefinició de l’empresa, l’Ajuntament havia preparat diferents escenaris per tal d’intentar que l’afectació al servei fos la mínima possible i poder assumir de forma ràpida tant el personal com la gestió de les instal·lacions. En les properes hores s'espera concretar el dia de reobertura de les instal·lacions però la voluntat, si és possible, és fer-ho aquest mateix dissabte.

Des de l'Ajuntament asseguren que els últims anys havien augmentat les queixes dels usuaris pel funcionament d’aquest servei i per deficiències a les instal·lacions. La voluntat municipal és que en les properes setmanes es pugui definir un calendari d’actuacions de millora.