Aquest diumenge 28 de maig, el Museu de l'Empordà tanca les sales permaments per iniciar l'última fase de reforma integral. La planta baixa continuarà oberta durant les reformes i els visitants podran continuar visitant les exposicions temporals i participant en les activitats programades.

La reforma preveu actuacions a totes les plantes del Museu, inclòs la sotacoberta, una superfície total de 1.212 metres quadrats, on es reorganitzaran els espais per millorar-ne la distribució i adaptar les sales als nous continguts. En la nova distribució, s’ampliarà l’espai expositiu a la planta baixa, la primera i la segona s’hi exposarà la col·lecció i, la tercera, passarà a ser un espai de reserves visitables, d’oficines i de restauració. També es renovaran les instal·lacions de climatització per unes més eficients, es millorarà la il·luminació i s'instal·laran plaques fotovoltaiques. Tot plegat permetrà un estalvi energètic de més del 60%.

La previsió és que les obres tinguin una durada de cinc mesos, dels qual s’hi haurà de sumar l’execució museogràfica.

En aquesta nova fase de rehabilitació integral del Museu de l’Empordà s’invertirà prop d'1,2 milions d'euros, gràcies al finançament dels fons Next Generation, amb una subvenció de 741.340 euros. La resta serà aportada per l'Ajuntament de Figueres.

A més de l'adequació dels espais expositius de la col·lecció, s'oferirà un nou discurs a les sales de col·lecció permanent, construït a partir d'un procés al qual hi han participat més de 500 persones. La primera fase del projecte museològic el va redactar Margarida Loran, fent un buidatge dels resultats dels focus group i enquestes elaborades. En la redacció del guió final hi han participat Cristina Masanés, periodista i escriptora, Pere Parramon, doctor en Història de l’art i màster en Comunicació i crítica d’art per la Universitat de Girona, i l’equip del Museu de l’Empordà.