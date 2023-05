L’Oficina Jove de l’Alt Empordà ha donat per finalitzat el període d’acompanyament a la tramitació de beques per a estudis postobligatoris que ofereix el Ministeri d’Educació, amb una setantena d’atencions.

Aquest any el tràmit s’ha pogut presentar entre el 27 de març i el 17 de maig, facilitant una setmana més que l’any passat. El servei d’acompanyament s’ha dut a terme amb cita prèvia en els ordinadors de l’Oficina Jove i amb l’ajuda del personal del centre juvenil, podent iniciar la tramesa de tota la documentació.

L’assessorament ha contemplat informar a totes les joves interessades des del primer moment sobre quina documentació podien necessitar l’hora de realitzar el tràmit i, alhora, se’ls ha facilitat tota la informació escaient per tal que la puguin tramitar pel seu propi compte, així evitant el desplaçament de les usuàries fins el centre. També s’ha facilitat l’atenció virtual per aquelles que ho tenien més difícil a l’hora de desplaçar-se a la seu de joventut, així portant a terme atencions tant telefòniques, com telemàtiques sincròniques i asincròniques.

Els estudiants que s’han dirigit al servei d’acompanyament han sigut principalment estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i estudiants de batxillerat (80%), alguns estudiants universitaris i de màster (10%) i altres de Cicle Formatiu de Grau Superior i estudiants de PFI’s.

El servei recorda als usuaris universitaris que estiguin atents a les beques Equitat de la Generalitat de Catalunya, les quals encara no s’ha obert el termini i que l’any passat es va realitzar a mitjans de setembre.