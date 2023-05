Aquest dissabte l'associació Platges Netes de Llançà va dur a terme una nova recollida de brossa a una de les platges del municipi, la de Grifeu. La trobada es va emmarcar en l'iniciativa Let's clean Up Europa, un dels actes de la setmana europea per la prevenció de residus de l'Agència de Residus de Catalunya. La recollida va ser organitzada per la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament Llançà.

En aquesta ocasió, l'acte va aplegar 14 voluntaris, que van retirar tot tipus de residus de la sorra: burilles, plàstics, talls de ferro, trossos de fusta... Després de la recollida, els participants van fer un petit pica-pica.