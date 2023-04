«Invocar la pluja» al Sant Crist Negre amb una processó. És el que van fer ahir els veïns, principalment de Peralada, en un recorregut pels carrers i amb l’acompanyament de la Coral de Peralada. Recuperen una tradició que tenen constància que es va fer fins a 1945 i que encara recordaven alguns dels participants quan eren petits. La iniciativa es va fer per petició de veïns i pagesos afectats i preocupats per la sequera.

«La gent del poble, la sequera els té neguitosos, sobretot pagesos, perquè veuen que si a l’abril tenim problemes d’aigua, el juliol i l’agost serà pitjor». Ho explicava un dels portadors del Sant Crist Negre, Joan Padern que ahir al vespre amb els seus companys va participar en la processó portant el sant.

Van resseguir un recorregut des de la Parròquia de Sant Martí a partir de dos quarts de nou del vespre fins a la sortida de la població direcció Garriguella acompanyats de la Coral.

«Abans deien per tradició, cultura o religió, que si el treien, l’endemà o properament, plouria, llavors ho veurem», deia Padern que constatava que a aquest sant molta gent de la comarca li té afecte pel que representa i perquè surt a la processó dels Dolors, i és un dels emblemes del poble.

Tenen registres que la invocació de la pluja en èpoques de sequera s’ha fet des de fa segles, el 781, per exemple, i la darrera vegada el 1945, explica Padern, que constata que per aquelles dates encara no hi havia l’embassament de Darnius i «potser gràcies a això no es va haver de fer més».

La situació actual és ben diferent constata. Depenen de l’aqüífer del Fluvià-Muga i estan en estat d’excepcionalitat. Les poblacions de l’entorn estan en nivells d’alerta i depenen o bé de l’aigua de pluja o del pantà de Darnius i Boadella. Durant la processó d’ahir es va fer el recorregut aproximat com es va fer el 1945 i com a innovació es va incorporar la Coral de Peralada que va actuar en alguns punts.

Un sant envoltat de llegendes

El Sant Crist Negre de Peralada surt en processó per la Processó dels Dolors, una processó de vuit segles. A aquest Crist l’envolten moltes llegendes i ha estat invocat per sequeres i per tenir bones collites. Documents del segle X que s’esmenten a la consueta de la Parròquia atribueixen la miraculosa arribada a la vila de Peralada.

Sigui per tradició, per cultura o religió, com posa de manifest Padern, el cert és que ahir van ser un bon grup de persones els que van seguir la processó, aquesta vegada invocant la pluja que s’espera que arribi aviat.

Processons i pregàries

Les processons i pregàries estan tornant arreu del territori català on fins als anys cinquanta expliquen que eren habituals. Fa setmanes que els monjos de Montserrat resen per demanar la pluja i es fan ofrenes i pregàries per demanar a la Moreneta aigua.

Una cinquantena de persones van participar dissabte en una caminada processó des de l’església de Sant pau de Pinós fins a la de Santa Maria de Pinós, en una iniciativa semblant a la que havien viscut de petits alguns dels presents. Explicaven que el 2008 es va fer una petició similar i va funcionar. I també a la Catalunya Nord, s'han fet accions similars.

Ara a l’Alt Empordà esperen que la pluja arribi.