Una incidència a les màquines impedeix a alguns usuaris adquirir els abonaments de Rodalies del segon quadrimestre

Una incidència en el software de les màquines d'autovenda està impedint que alguns usuaris puguin adquirir els abonaments de Rodalies per al segon quadrimestre. La incidència afecta aquelles persones que fan servir el suport de targeta sense contacte, que no poden obtenir els abonaments, segons ha informat Renfe. Per evitar esperes de clients, la companyia està lliurant gratuïtament un abonament de 10 viatges als afectats perquè puguin fer el seu desplaçament. Renfe ha reforçat les estacions de la rodalia de Barcelona amb més personal d'informació i atenció al client. Els tècnics treballen per solucionar la incidència. Aquest dimecres es van emetre ja prop de 30.000 abonaments recurrents gratuïts per al segon quadrimestre.