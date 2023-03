El desenvolupament del Logis Empordà incrementa els maldecaps que té des de fa temps Fortià per a evitar el pas de vehicles comercials i particulars per dins del poble. Parlant clar, hi plou sobre mullat. L’asfaltatge de la carretera de la Pireta anys enrere, que va permetre enllaçar el municipi amb la C-31, va tenir un efecte demolidor per a la tranquil·litat dels seus veïns, ja que aquest vial permetia donar continuïtat a la variant d’Ordis cap a la badia de Roses. Dit d’una altra manera, el projecte viari que evitava passar per Figueres des de l’N-260, la carretera d’Olot, cap a la costa, va beneficiar a molta gent i va perjudicar a tot un poble.

La carretera GIV-6212 i GIV-6213 enllaça la C-31 amb la C-260 des de Vilamalla fins a Vila-sacra i Castelló d’Empúries travessant pel mig de Fortià. La Diputació de Girona i l’Ajuntament han anat prenent mesures per a evitar que aquesta ruta alternativa al cinturó de ronda de l’N-II tingués massa trànsit. «Hem fet tot el que he pogut i més, amb semàfors, bandes reductores, prohibicions de circulació per a vehicles pesants que no tinguin destinació o origen a Fortià, però no hi ha res a fer. I ara veiem que el creixement del Logis Empordà farà agreujar aquesta situació, perquè com més gent hi treballi, més n’hi haurà que voldrà passar per aquí per fer-ne més via per anar i tornar de casa seva, si són dels pobles dels voltants», diu l’alcalde Francesc Brugués.

I és que, com passa amb la realitat actual del Logis Empordà, les infraestructures viàries pendents no fan més que ressaltar problemàtiques com les d’aquest petit poble de només 244 habitants. L’obertura de la carretera de la Pireta va convertir aquest vial en la drecera perfecta per anar d’un costat a l’altre de la part litoral de la comarca.

Com passa amb el Far d’Empordà, la solució és que Fortià tingués una variant, però l’impacte sobre els terrenys fèrtils de conreu seria important. «Patim un greuge des del 2004, que va provocar un desplaçament de mobilitat que ens va perjudicar de ple. En el seu moment, el conseller Pere Macias ja va vendre que aquestes connexions serien molt rellevants, el segon cinturó de Figueres, van dir. I fotuts nosaltres. No ens en beneficiem en res, al contrari, no hi ha un retorn d’aquesta servitud per a Fortià. No ens és propi ni el generem nosaltres». Per Brugués «tampoc podem incrementar les restriccions de pas, perquè perjudicarien els mateixos veïns que hi vivim. No som una gran ciutat per a implementar un sistema de matrícules autoritzades com hi ha en altres llocs. Aquesta solució se’ns ha arribat a plantejar i és inviable».

Francesc Brugués: «La situació encara pot empitjorar»

L’alcalde de Fortià, Francesc Brugués, destaca que «des de l’Ajuntament hem fet tot el possible per apaivagar la problemàtica del trànsit que no ens pertoca i que travessa pel mig del poble. I ara preveiem que la situació pot empitjorar». «Toca veure què passarà quan el cinturó de ronda de l’N-II estigui desdoblat, però l’allargament de la C-31 cap a Vilafant també ens pot generar perjudici, si es prioritza abans», i, afegeix, «el problema no serà ara amb el Logis Empordà. Qualsevol empresa que s’instal·la en els polígons acaba tenint treballadors i moviments de mercaderies que ens acaben afectant».