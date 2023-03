La conversió de punta Falconera en porta d’entrada a Cap de Creus figura a l’acord de Govern –el conegut pacte de Canyelles– que van signar Junts, ERC i Gent del Poble a l’inici d’aquest mandat. La proposta figurava en el programa d’aquesta darrera formació i ha estat coordinada pel segon tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens. «Era un compromís electoral que teníem i que hem estat treballant per encaminar-lo. Amb la pandèmia, l’afluència de gent als espais naturals de Catalunya va ser molt alta i, en el nostre cas, aquest fet es va accentuar a la carretera que condueix cap a les cales de Cap de Creus. Això ens va fer accelerar, juntament amb la direcció del parc natural, tota la gestió dels accessos, al mateix temps que ens va fer veure que s’havien de prendre unes decisions basades en fets reals i no pas de projecció de futur, perquè la realitat era la que era i la massificació de gent calia aturar-la i regular-la».

Un dels apartats de l’aportació dels Fons Next Generation està vinculat a la creació i gestió d’aparcaments regulats per als visitants del parc. «Tant a la carretera de Montjoi com la que connecta la punta de l’Almadrava a punta Falconera tindran espais per a vehicles, adaptats a la capacitat de l’entorn. Hi haurà tantes places per a cotxes com a capacitat té el parc d’absorbir gent. No volem convertir el parc de cap de Creus en una Rambla», diu Llorens. «Quan estigui tot acabat, es podrà fer una reserva de plaça als aparcaments que hi haurà, amb antelació, el sistema reconeixerà el seu vehicle quan arribin al camí d’accés i els deixarà entrar per anar al teu lloc reservat».

Tant el camí d’accés des de l’Almadrava com el de Montjoi es mantindran de terra, sense asfaltar, per a preservar l’entorn.