L’Ajuntament de Llançà i la Fundació Privada Altem han signat el conveni de cessió d’ús gratuït de dues plantes d’un dels immobles de la Casa Marly que es destinaran a llar residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. Segons el projecte acordat entre les dues parts, el centre tindrà una capacitat per a vint-i-quatre persones de Llançà i el seu entorn.

L’alcaldessa, Núria Escarpanter, recorda que «convertir l’espai de Can Marly en un equipament d’ús social ha estat una de les prioritats del govern de Llançà. Ja hi tenim el casal d’avis i l’espai per als joves. Ara hem fet un pas més, cedint una part a la Fundació Altem per tal que es converteixi en residència per als usuaris del nostre municipi que fins ara s’han de desplaçar fins a Figueres. Estem molt orgullosos d’haver fet realitat una proposta de l’Altem que, a part de beneficiar els usuaris, també serà de gran utilitzat per a les seves famílies». Escarpanter té molt clar que, «amb aquest conveni, aconseguim que la gent de Llançà, que pateix dificultats intel·lectuals, pugui viure en el seu poble sense haver de marxar fora».

Manuel Toro, president de la Fundació Altem, reconeix que aquest acord «és un altre pas important per a nosaltres, ja que Llançà es converteix en el segon municipi de l’Alt Empordà, després de Roses, en ajudar-nos a descentralitzar els serveis que oferim des de Figueres i el Far d’Empordà. Tant la cessió d’un pis a Roses, com la d’aquest espai de Can Marly de Llançà, són un gran pas endavant en l’atenció dels nostres usuaris dels respectius pobles i, també, per a les seves famílies».

En concret, el projecte preveu adaptar dues plantes de l’antiga residència de temps lliure que abans gestionava el Departament de Treball, a la planta baixa del qual hi ha ara el centre de joves.

En aquestes dues plantes, hi havia diverses habitacions que es reconvertiran en espai residencial amb una sala comuna a cada planta. «Aquí podran fer activitats i tenir-hi organitzada la seva vida quotidiana amb el suport del personal de l’Altem», diu l’advocat figuerenc.

Toro i el Patronat de l’Altem van mostrar, divendres, les instal·lacions de Figueres i Roses al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, de visita a la comarca. A l’horitzó, hi ha el trasllat del centre del Mas de les Garses del Far fins a l’antic espai del Ramon Reig de Figueres, un projecte que fins ara estava aturat a l’espera d’una modificació urbanística que es resoldrà un cop s’aprovi el nou POUM.

La Fundació Privada Altem atén directament més de 800 usuaris de la comarca i té quasi 300 persones en plantilla. Manuel Toro destaca que «l’expansió de centres fora de Figueres pot fer més fàcil que els serveis que oferim (jardineria, càtering, bugaderia) siguin més visibles per a les empreses i ajuntaments, la qual cosa facilitarà la contractació de serveis i la creació de llocs de treball per a les persones discapacitades».